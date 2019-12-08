"Тривожно щось!" Росіяни запанікували через підозрілу смерть заступника командира полку Путіна

У Росії стривожилися через загадкову смерть заступника командира російського Президентського полку Романа Лотвіна, яку проігнорували ЗМІ.
За попередніми даними, військовий наклав на себе руки через проблеми на роботі. Однак росіяни висунули в мережі нові версії загибелі чоловіка.
Користувачі припустили, що Лотвіна, тіло якого знайшли в квартирі, могли вбити. Як аргумент привели те, що топові видання зробили вигляд, що нічого не трапилося, і не повідомляли про трагедію.
У Росії паніка через смерть заступника командира полку Путіна
Российская газета
"Охорона Путіна самовипилюється", "Тривожно щось на нашій Батьківщині", "Щось недобре коїться", "Замочили, перегризлися немов щури в бочці", "Хтось зробив пропозицію, від якої він відмовився", "Не туди ніс всунув, мабуть", – написали росіяни в Twitter.
В Москве погиб замкомандира Президентского полка ФСО Роман Лотвин. Он совершил самоубийство.— baza (@bazabazon) December 7, 2019
По словам жены, последнее время Лотвин готовился к атестации на работе и часто не спал.
Предсмертной записки он не оставил. pic.twitter.com/mpgM4xywha
Як повідомляв OBOZREVATEL, Лотвіна знайшли мертвим 7 грудня. Військовому було 47 років.
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