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9 грудня • оновлено в 01:05
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"Тривожно щось!" Росіяни запанікували через підозрілу смерть заступника командира полку Путіна

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У Росії стривожилися через загадкову смерть заступника командира російського Президентського полку Романа Лотвіна, яку проігнорували ЗМІ.

За попередніми даними, військовий наклав на себе руки через проблеми на роботі. Однак росіяни висунули в мережі нові версії загибелі чоловіка.

Користувачі припустили, що Лотвіна, тіло якого знайшли в квартирі, могли вбити. Як аргумент привели те, що топові видання зробили вигляд, що нічого не трапилося, і не повідомляли про трагедію.

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У Росії паніка через смерть заступника командира полку Путіна

У Росії паніка через смерть заступника командира полку Путіна

Российская газета

"Охорона Путіна самовипилюється", "Тривожно щось на нашій Батьківщині", "Щось недобре коїться", "Замочили, перегризлися немов щури в бочці", "Хтось зробив пропозицію, від якої він відмовився", "Не туди ніс всунув, мабуть", – написали росіяни в Twitter.

"Тривожно щось!" Росіяни запанікували через підозрілу смерть заступника командира полку Путіна
"Тривожно щось!" Росіяни запанікували через підозрілу смерть заступника командира полку Путіна
"Тривожно щось!" Росіяни запанікували через підозрілу смерть заступника командира полку Путіна
"Тривожно щось!" Росіяни запанікували через підозрілу смерть заступника командира полку Путіна
"Тривожно щось!" Росіяни запанікували через підозрілу смерть заступника командира полку Путіна
"Тривожно щось!" Росіяни запанікували через підозрілу смерть заступника командира полку Путіна
"Тривожно щось!" Росіяни запанікували через підозрілу смерть заступника командира полку Путіна
"Тривожно щось!" Росіяни запанікували через підозрілу смерть заступника командира полку Путіна
"Тривожно щось!" Росіяни запанікували через підозрілу смерть заступника командира полку Путіна

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лотвіна знайшли мертвим 7 грудня. Військовому було 47 років.

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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