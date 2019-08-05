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"Тривожно": названа головна небезпека для влади Путіна

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Протести в Росії 27 липня і 3 серпня показали, що для влади ця ситуація виглядає "явно тривожно".

"Насправді, тут важливі дві речі: рішучість цієї активної меншості і співвідношення активних противників влади і активних прихильників влади". Таку думку в блозі OBOZREVATEL висловив російський політик, президент Загальноросійського громадського руху "Союз Правих Сил" Леонід Гозман.

За оцінками опозиціонера, "рішучість учасників зростає", одночасно активних прихильників влади стає все менше.

Протести з Москві 3 серпня 2019 року

Протести з Москві 3 серпня 2019 року

Відомості

Гозман допустив, що кількість протестуючих може знижуватися, "але в такій ситуації з числа протестуючих природним чином виділяється досить радикальна група, яка готова йти вже не тільки на мирні акції, але й на інші також".

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"Питання не в тому, згасне протест чи ні. Сьогодні питання в тому, чи залишиться він відносно масовим і мирним, чи він перейде в підпілля з усіма революційними і жорсткими методами", – заявив він.

Як писав OBOZREVATEL, в ході акції протесту в Москві 3 серпня силовики затримали понад тисячу осіб, серед яких близько півсотні дітей. Раніше російський журналіст Ігор Яковенко в блозі OBOZREVATEL заявив: "Дуже багато чого залежатиме від того, наскільки вміло організатори протесту зможуть його вести".

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Теми
Ексклюзив Протести у Росії
Особа
Леонід Гозман
Місце
Росія Москва
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
...выделяется достаточно радикальная группа, которая готова идти уже не только на мирные акции, но и на другие тоже.....Кто? эти малолетки с айфонами?)))))))))
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