Тривожний знак для Путіна: в Росії відреагували на арешт відомого журналіста

У Росії тисячі людей готуються 12 червня вийти на акцію в підтримку журналіста Івана Голунова, заарештованого поліцією за звинуваченням у розповсюдженні наркотиків.

Російська опозиціонерка Ольга Курносова в ефірі ObozTV пояснила, як справа проти журналіста, відомого статтями про корупцію і тіньовий бізнес чиновників, переповнила чашу терпіння росіян.

"Ця історія була критичною точкою. Зрозуміло, що російська поліція досить часто використовує, причому ще з радянських часів, такі речі, як підкидання доказів. Підкидає і наркотики, і патрони. Багато кримінальних справ таким чином були заведені. Чомусь саме зараз це переповнило якусь чашу терпіння", – розповіла Курносова.

На її думку, "дуже серйозна втома від довгого правління сьогоднішніх кремлівських правителів накопичилася в країні".

"Люди виходять щодня, у великій кількості пікетують Петрівку, 38 – будівлю московської поліції. Там тривають поодинокі пікети. Інакше стояти не можна, тому люди стоять по кілька годин у черзі, щоб постояти з плакатом. На завтрашній захід понад 8 тисяч зареєструвалися учасниками. Не збираються нести плакати, а збираються нести газети зі статтями Івана, плюс виготовляють різні футболки з даною тематикою", – повідомила російська опозиціонерка.

Як зазначила Курносова, справа Голунова отримала дуже великий резонанс в РФ.

"У той день, коли Путін виступав на Петербурзькому економічному форумі, за згадуваністю в ЗМІ Іван Голунов обігнав Володимира Путіна. Це дуже великий прокол адміністрації президента. Зараз шукають крайніх, і найпростіше знайти крайніх серед тих, хто його затримував і цю справу ліпив. Цілком можливо, що постраждає не тільки московська поліція, а й міністр внутрішніх справ Колокольцев, який давно не дуже щільно сидить на своєму місці, тому може полетіти шкереберть", – розповіла вона.

На питання, чи може справа Голунова викликати серйозні протистояння в РФ, російський політик відповіла: "Я думаю, поки що ні, але це один з тих "чорних лебедів", про які ми так часто говоримо. Історія в Єкатеринбурзі, історія протистояння в Шиєсі проти сміттєзвалища – це ті краплини, які можуть в один момент зібратися разом і стати справжнім цунамі, яке щось змінить у Росії".

Іван Голунь kp.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Москві 7 червня затримали журналіста-розслідувача Івана Голунова. Журналіста звинувачували в "замаху на збут наркотиків", поліція опублікувала фото нарколабораторії, нібито виявленої в квартирі затриманого. Згодом з'ясувалося, що знімки були зроблені в іншому місці.

Голунов і його захист наполягають, що заборонені речовини йому підкинули, і підкреслюють, що Іван ніколи не вживав наркотики. На підтримку журналіста вже виступили його колеги, громадські активісти, правозахисні організації, зірки шоу-бізнесу.

Голунов став відомий як журналіст завдяки розслідуванням зловживань високопосадовців мерії Москви.

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