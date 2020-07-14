Благая весть разнеслась намедни по российским информационным площадкам. Отложенная ранее из-за коронавируса единовременная закладка шести единиц для ВМФ РФ таки состоится, причем на этой неделе – 16 июля. Ранее, на верфях РФ в один день планировали заложить сразу 6 кораблей и субмарин 28 апреля, накануне сакрального 9 мая. Однако коварный COVID-19 помешал этим планам свершиться.

Таким образом, надежды и чаянья российских ура-патриотов сейчас направлены на завод "Залив" в оккупированном Крыму, где будут заложены два универсальных десантных корабля проекта 23900 "Севастополь" и… второй безымянный пока. На "Северную верфь" в Санкт-Петербурге, где заложат два фрегата проекта 22350 "Иван Юмашев" и "Эмиль Спиридонов". На "Севмаш" в Северодвинске, где будут заложены две многоцелевые атомные подводные лодки проекта 855М "Владивосток" и "Воронеж".

Собственно, фанфары на готовности и все в ожидании триумфального действа, но все же…

Но все же, эта помпезность, которая надвигается на любителей разного рода "величия" не может не заставить задаться вопросом о том, а каков с этого всего вообще толк?

Например, если взять в расчет фрегаты проекта 22350 "Иван Юмашев" и "Эмиль Спиридонов", то следует уточнить, что за 14 лет строительства боевых кораблей данного проекта в строй вступил только один – головной фрегат “Адмирал Горшков” и то, с весьма неприятным ворохом проблем на борту.

Наши же герои, "Иван Юмашев" и "Эмиль Спиридонов" планируется сдать в строй в 2026 и 2027 годах, то есть, через 6 и 7 лет. Мягко говоря, в нынешнее время, в странах “загнивающего” капитализма авианосцы быстрее строятся, не говоря уже о КНР.

Собственно, с учетом проблемности проекта и коллизий, возникших с головным фрегатом, будущее этих кораблей видится несколько туманным.

Аналогичная история и с АПЛ проекта 855М. В настоящее время в строю находится всего одна АПЛ данного типа, "Северодвинск", заложенная в 1993 году, спущенная на воду в 2010 и введенная в эксплуатацию в 2014-м. Вторая АПЛ проекта 855М "Казань", заложенная в 2009, спущенная на воду в 2017-м, до сих пор проходит заводские ходовые испытания. При этом третья готовится к швартовым испытаниям, а еще 4 субмарины строятся.

Такое впечатление, что закладка объектов проводится вопреки здравому смыслу, исключительно ради количества, без какой-либо перспективы не то, чтобы их сдать в строй, но и банально – достроить.

Ну и конечно же таинственные УДК которые будут строить в оккупированном Крыму и проект которых до 2020 года хранился в тайне… Либо вообще отсутствовал и появился лишь сейчас, что только подтверждает поспешность закладки данных объектов. И опять же, а каков будет результат по завершению обещанных сроков сдачи кораблей в строй?

Что же, до грандиозной закладки осталось не так много времени. В современной истории российской пропаганды 16 июля и вправду станет знаменательным днем. Да и нам следует запомнить этот день. Ведь именно тогда можно будет сделать ставку на то, какой из шести озвученных кораблей и субмарин, таки завершит свой непростой путь в состав флота, а какой так и останется в забытье.

Делаем ставки, господа!

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