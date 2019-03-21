Тримав курс до кордону: в Росії забили на сполох через бомбардувальник США

У Росії заявили, що перехопили стратегічний бомбардувальник В-52 над Балтійським морем.

Як повідомляється на Telegram-каналі пропагандистського ресурсу НТВ, літак нібито прямував до кордону Російської Федерації (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

В-52 Скріншот відео

На зустріч йому вилетіли два російські винищувачі Су-27 і змусили полетіти. "Російським винищувачам над Балтикою довелося показати американцям, хто тут господар. Два Су-27 піднімалися, щоб супроводити стратегічний бомбардувальник B-52 — він тримав курс до кордону. Змусили полетіти", — пафосно написали в повідомленні пропагандисти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці лютого російський винищувач Су-27 наблизився на відстань менше 20 метрів до шведського літака радіотехнічної розвідки над Балтійським морем.

Тоді ж американський літак Boeing OC-135B провів спостережний політ над територією Росії в рамках Договору про відкрите небо.

Нагадаємо, що раніше біля кордонів Росії, неподалік від Калінінграда, а також біля вкраденого в України Криму були помічені три літаки-розвідники США.

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