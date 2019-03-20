Тримав хлопця в ув'язненні 10 років: у Москві впіймали педофіла

У Симоновському суді міста Москви (Росія) почали слухати справу педофіла Едуарда Нікітіна, який викрав хлопчика і приховував у себе вдома.

"У 2007-му він познайомився на вулиці з 9-річним хлопчиком, заманив його до себе додому, де дитина провела останні 10 років. У цей час підлітка шукали по всій країні", — пише Readovka.

Незважаючи на юний вік, школяр вже тоді курив, випивав і втікав із дому. Його мати, як запевняють сусіди, пила і періодично била сина.

Зазначається, що у 2017 році поліцейські побачили на вулиці двох підозрілих людей і почали перевіряти їхні документи. У молодика паспорта не виявилося, його прізвище перевірили по базі і з'ясували, що це і є зниклий хлопчик.

Readovka

Весь цей час Нікітін спочатку тримав полоненого в ув'язненні, а коли дитина підросла, почав випускати гуляти вечорами. У сусідів не виникло питань, звідки у чоловіка раптом з'явився хлопчик.

Всі ці роки разом з ними у комуналці жила мати Нікітіна, але правоохоронці не вважають жінку причетною до злочину, у справі вона проходить як свідок.

Нікітін і раніше притягувався за подібними статтями, йому загрожує до 20 років в'язниці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше під Києвом місцеві жителі затримали і передали поліції чоловіка, який розбещував 10-річну дівчинку на очах у її 6-річної подруги.

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