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17 жовтня • оновлено в 11:46
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Тримали руки і цілилися у живіт: у Росії діти по-звірячому побили четвертокласницю

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У Росії на Сахаліні учні 4 класу побили однокласницю за те, що вона нагадала вчителю про домашнє завдання.

Як повідомляє місцеве видання "Сахалін-інфо", у побитті брали участь близько 8 осіб. Вони тримали руки, валяли, били по голові, дістали підручники з портфеля і особисті речі і розкидали на вулиці.

Тепер учениця лежить у лікарні, а її мама переживає, що цю історію можуть зам'яти.

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Та сама школа, де сталася надзвичайна подія

Та сама школа, де сталася надзвичайна подія

"Сахалін-інфо"

"У травматології сказали, що у дочки легкий струс мозку, зараз вона лежить у лікарні. Синяків сильних немає, тому що били в основному по голові і в живіт. Я боюся, що це все безкарно пройде. Я розумію, що їх не посадять, дітям по 10 років, але наступного разу раптом вона взагалі додому не дійде", – говорить жінка.

У школі ситуацію коментувати категорично відмовляються і стверджують, що камери спостереження на ганку були вимкнені.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Запоріжжі на шкільному стадіоні підлітки жорстоко побили двох дівчат. При цьому все знімалося на камеру телефону.

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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
Якщо колектив, навіть дитячий, створений на "зонівських" поняттях то це або діти відповідного контингенту, або "майже усі такі" внаслідок спаплюженя культурного середовища - казали ж що москаляк треба бетоном заливати. В Україні ж педагоги повинні на самих ранніх етапах контролювати і направляти, не давати щоб маленькі "бандючки" "виїзджали" за рахунок інших, до відрахування з закладу.
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Исаев Максим
Исаев Максим
На усраине дети бомжа вооще убили... но то то... такое...
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