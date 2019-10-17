Тримали руки і цілилися у живіт: у Росії діти по-звірячому побили четвертокласницю

У Росії на Сахаліні учні 4 класу побили однокласницю за те, що вона нагадала вчителю про домашнє завдання.

Як повідомляє місцеве видання "Сахалін-інфо", у побитті брали участь близько 8 осіб. Вони тримали руки, валяли, били по голові, дістали підручники з портфеля і особисті речі і розкидали на вулиці.

Тепер учениця лежить у лікарні, а її мама переживає, що цю історію можуть зам'яти.

Та сама школа, де сталася надзвичайна подія "Сахалін-інфо"

"У травматології сказали, що у дочки легкий струс мозку, зараз вона лежить у лікарні. Синяків сильних немає, тому що били в основному по голові і в живіт. Я боюся, що це все безкарно пройде. Я розумію, що їх не посадять, дітям по 10 років, але наступного разу раптом вона взагалі додому не дійде", – говорить жінка.

У школі ситуацію коментувати категорично відмовляються і стверджують, що камери спостереження на ганку були вимкнені.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Запоріжжі на шкільному стадіоні підлітки жорстоко побили двох дівчат. При цьому все знімалося на камеру телефону.

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