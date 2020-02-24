Три тижні у реанімації: у Росії дитина проковтнула шпильку-неведимку

У Тюмені п'ятирічна дівчинка проковтнула шпильку-невидимку, яка потрапила їй у нирку. Лікарям дивом вдалося врятувати дитину.

Як повідомили в департаменті охорони здоров'я регіону, дитину у важкому стані доставили в обласну клінічну лікарню, передає Znak.com.

Хірурги відразу запідозрили, що причиною стану дівчинки може бути чужорідний предмет, який вона, можливо, проковтнула раніше. На рентгенографії стало видно, що з боку нирки чітко проглядалася тінь тонкого довгастого металевого предмета.

vsluh.ru

"Під час екстреної операції остаточно з'ясувалося, що дівчинка проковтнула шпильку-невидимку, яка спочатку застрягла в дванадцятипалій кишці, а потім пошкодила стінку кишечника і пішла в нирку", – уточнили в департаменті.

Лікарі витягли шпильку, відновили цілісність дванадцятипалої кишки і проклали тимчасовий обхідний шлях зі шлунка в тонкий кишечник, щоб їжа не дратувала рану і не заважала загоєнню. Після втручання дитина три тижні перебувала у реанімації.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі однорічна дівчинка отруїлася наркотиками, а її мати втекла.

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