Юрию Дмитриеву вынесли приговор: три с половиной года колонии. По обвинению в одном из самых гнусных преступлений. Обвинению лживому и сфабрикованному. Все радуются, что Юрию Алексеевичу засчитают уже отбытые мытарства и через полтора месяца выпустят на свободу, а по-моему это делает всю историю еще мерзее. Суд отлично знает, что человек невиновен и держать его в тюрьме не за что, но все равно заляпывает его грязью.

Вот что самое отвратительное в этом режиме: тех, кто ему не нравится, он все время пытается вывалять в грязи. Одно слово – порнократия.

Из последнего слова Юрия Дмитриева: "…Ваша честь, я считаю, что вот это дело, которое мы уже долго-долго, три с половиной года, разбираем и рассматриваем — оно специально создано для того, чтобы опорочить и мое честное имя, и в то же время бросить тень на те могилы и кладбища жертв сталинских репрессий, которые мне удалось открыть и к которым сейчас стекаются люди".

Фотография Д.Френкеля