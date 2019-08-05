Три причини для війни: генерал назвав ризики ядерної катастрофи

В даний час глобальний ядерний конфлікт може виникнути з трьох причин.

Одна з таких причин – прихід до влади в ядерних державах безвідповідальних політиків, – заявив OBOZREVATEL ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан.

За його оцінками, сьогодні жодна з країн, яка має ядерний потенціал, не готова до його застосування. "За великим рахунком, всі провідні країни, їхні уряди і їх глави прекрасно усвідомлюють, що ядерна війна – це катастрофа для людства. В основному ядерну зброю розглядають як фактор стримування та протидії в разі нападу", – переконаний генерал.

"Я не думаю, що в середньостроковій і навіть довгостроковій перспективі може статися ядерна катастрофа", – сказав він.

У той же час він назвав три причини, з яких може спалахнути глобальний ядерний конфлікт. Перша – прихід до влади в тій чи іншій ядерній державі політиків, готових поставити на кін життя мільйонів людей і допустити застосування ядерної зброї для досягнення своїх цілей.

Ядерна катастрофа, ілюстрація Военное обозрение

Разом з тим генерал звернув увагу на наявність в країнах з розвиненою демократією ефективної системи стримувань і противаг. Так, коли президент США Дональд Трамп "почав розмахувати ядерним кийком", "Конгрес негайно обмежив його повноваження в застосуванні ядерної зброї".

Друга можлива причина ядерного конфлікту – випадковість. Але і тут, на думку Богдана, існують механізми запобігання катастрофи. Зокрема, він повідомив про те, що "між ядерними державами відпрацьовані комунікації таким чином, щоб при виникненні подібних ситуацій негайно стався інформаційний обмін, щоб відразу з'ясувати, що це було і чому".

І, нарешті, третя можлива причина – міжнародний тероризм. "На жаль, він вже має в своєму розпорядженні "брудну" ядерну зброю, і іноді намагається її використовувати. Реальна небезпека – потрапляння ядерної зброї до рук терористів", – підкреслив генерал. Але зауважив, що "всі країни координують свою діяльність в боротьбі з тероризмом – і в рамках ЄС, і НАТО, і міждержавних зв'язків. Україна також відіграє в цьому процесі свою роль".

Як писав OBOZREVATEL, раніше Василь Богдан заявив: Україна повинна налагодити виробництво ракет середньої дальності, які будуть здатні вражати цілі на території Росії, в тому числі в Москві та Санкт-Петербурзі.

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