Більше половини росіян - 54% - хочуть, щоб Володимир Путін залишився президентом РФ після 2024 року.

Такі дані показали опитування "Левада-центру". У серпні 2017 роки так вважали 67% опитаних, це рекордний показник, пишуть "Ведомости". У жовтні 2013 року таких було менше 40%. Останнє дослідження проводилося з 18 по 24 липня серед 1606 респондентів.

38% респондентів не хотіли б, щоб Путін залишився в Кремлі після нинішнього терміну. Рік тому так вважало на 11 п.п. менше, в жовтні 2013 року таких відповіло 45% опитаних.

Володимир Путін

До рекордних 8% знизилася частка тих, хто не зміг відповісти. Раніше так відповідали від 14% до 26%.

До максимуму з липня 2001 року, до 43%, зросла частка респондентів, які говорять, що люди довіряють Путіну, тому що не бачать альтернативи. У 2016 році так вважали 29% опитаних. До мінімуму за той же термін знизилася частка тих, хто пояснює довіру Путіну тим, що люди сподіваються, що він і далі зможе справлятися з проблемами країни, зараз так вважають 24% проти 39% в 2016 році.

На президентських виборах за Путіна готові голосувати 40% респондентів, або 54% з тих, хто пішов би на вибори. Електоральний рейтинг Путіна не змінюється після падіння в червні 2018 року через пенсійної реформи.

Директор "Левада-центру" Лев Гудков пояснив динаміку показників тим, що люди стали рідше сподіватися, що Путін виведе російську економіку з важкої ситуації. За словами соціолога, найбільш критичні до президента люди від 25 до 30 років, відносно більш освічені і забезпечені, які скоро почнуть визначати громадську думку, авторитет же Путіна тримається на його безальтернативності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський музичний критик Артемій Троїцький вважає, що рейтинг російського президента Володимира Путіна насправді становить 10% твердої підтримки людей, яких можна назвати бенефіціарами його режиму.

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