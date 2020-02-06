"Треба Путіна слухати": Соловйов сказав, чому "прибрали" Медведєва

Топпропагандист Кремля Володимир Соловйов заявив, що уряд Дмитра Медведєва справедливо пішов у відставку, оскільки міністри не послухалися президента Росії Володимира Путіна.

Своєю думкою він поділився в інтерв'ю "Комсомольской правде", коментуючи глобальні зміни в РФ, пов'язані з поправками до Конституції.

"Треба уважно слухати Путіна. Він же сказав – в уряду є рік. Розберіться. І далі пішов набір – виконайте за національними проєктами, розберіться з зайвою кількістю інструкцій. Минув рік. Ну? Відсоток виконання з національних проєктів який? Були регулярно Держради, де було сказано – це не працює, це не працює, і це не працює... Тому було сказано – хлопці, вибачте, я вас попереджав. Все абсолютно чесно", – висловився рупор Кремля.

Соловйов сказав, чому "прибрали" Медведєва

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російські ЗМІ дізналися, що Медведєв пішов, тому що напрацьовував для Росії реформу політичної системи за аналогією з США, яка нібито відрізнялася від поглядів Путіна.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.