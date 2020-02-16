"Треба дати по носі": опозиціонер порівняв Путіна з крокодилом

Російський опозиційний політик, журналіст Олександр Риклін заявив, що під час святкування 75-ї річниці Перемоги президент РФ Володимир Путін може потерпіти іміджеве фіаско.

"Я дуже сподіваюся, що у лідерів вільного світу, та й взагалі у лідерів вистачить розуму не приїжджати в Москву 9 травня і якось дистанціюватися", – сказав він OBOZREVATEL.

На думку опозиціонера, "Путін представляє загрозу для світу, це очевидна обставина. Її не враховувати смішно. Загравати з диктаторами подібного роду небезпечна історія. Це те ж саме, що впасти в вольєр з крокодилом і намагатися з ним якось домовитися. Ні, крокодилу треба дати по носі і спробувати вибратися з цього вольєра. Це єдина стратегія".

Володимир Путін, крокодил, колаж

Разом з тим він заявив, що Путін "записав себе в спадкоємці сталінської імперії", прагнучи зберегти підтримку серед людей старшого покоління. "Люди, які згадують радянське минуле, всю цю сталінщину, для них Путін герой. Їм здається, що вони були молодими, все було добре, дівчата були гарними, і зараз все знову повернеться", – зауважив журналіст.

За його словами, цим пояснюються спроби Путіна сфальсифікувати історію Другої світової війни. "Він визнав себе правонаступником всієї цієї історії. І він про це дбає, для нього це важливо", – сказав Риклін.

Разом з тим він переконаний в тому, що, "скільки б країн не захотів завоювати Путін, ефекту, подібного кримському, вже не буде". "Певний час імперський тренд відігравав важливу роль. Людям здалося, що з Криму розпочнеться зростання самосвідомості і зростання всієї нації. Але цього не сталося", – констатував політик.

"Цей ресурс вичерпаний, більше вони на цьому не зіграють. Більш того, буде зворотний ефект, тому що люди бачать, до чого це призводить, люди бачать, що санкції працюють, що міжнародна ізоляція працює, що грошам особливо взятися нізвідки, і навіть люди не надто поінформовані розуміють, що економіка в поганому стані", – пояснив опозиціонер.

Як писав OBOZREVATEL, Володимир Путін звинуватив європейських президентів в контактах з лідером нацистської Німеччини Адольфом Гітлером. На зустрічі з керівництвом Федеральних зборів РФ Путін спробував "відбілити" репутацію радянського диктатора Йосипа Сталіна під час Другої світової війни.

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