"Травили і підпилювали ніжки стільця": бабуся сестер-вбивць з Москви розповіла про знущання

Мати Михайла Хачатуряна, у вбивстві якого звинувачують трьох його дочок, вирішила виписати зі своєї двокімнатної квартири старшу сестру - Христину.

За словами сестри Михайла Наїри, її мати була змушена з'їхати, так як дівчатка нібито знущалися над нею, коли їх батько був у від'їзді. Лідія Хачатурян заявила, що не хотіла скаржитися своєму синові, тим самим захищаючи його від переживань, пише "Московський комсомолець".

Жінка звернулася з позовом в Бутирський суд, повідомляє видання. Раніше вона через суд офіційно виписала колишню дружину Михайла Ауреліо і їх спільного сина Сергія.

Христина Хачатурян РІА Новини

"Мама так і сказала, що вона не вічна і поки вона жива, вона хоче виселити зі своєї квартири вбивцю її сина", - заявила Наїра.

За словами жінки, Михайло здавав квартиру в Солнцево, всі гроші від здачі надходили на рахунок Христини, тому що вона старша. В її обов'язки входило оплачувати комунальні платежі за бабусину квартиру.

"Але після смерті ми дізналися, що вона нічого не оплачувала - куди гроші йшли, Бог знає. А квартира ця мамина, вона єдина власниця", - розповіла Наїра.

Сестра покійного стведжує, що дівчатка над бабусею постійно знущалися.

"Давали снодійне, підпилювали ніжки стільця. Аж до того, що штовхнули її, вона впала, пошкодила руку", - стверджує Наїра.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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