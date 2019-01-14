"Травили і підпилювали ніжки стільця": бабуся сестер-вбивць з Москви розповіла про знущання

Мати Михайла Хачатуряна, у вбивстві якого звинувачують трьох його дочок, вирішила виписати зі своєї двокімнатної квартири старшу сестру - Христину.
За словами сестри Михайла Наїри, її мати була змушена з'їхати, так як дівчатка нібито знущалися над нею, коли їх батько був у від'їзді. Лідія Хачатурян заявила, що не хотіла скаржитися своєму синові, тим самим захищаючи його від переживань, пише "Московський комсомолець".
Жінка звернулася з позовом в Бутирський суд, повідомляє видання. Раніше вона через суд офіційно виписала колишню дружину Михайла Ауреліо і їх спільного сина Сергія.
Христина Хачатурян
РІА Новини
"Мама так і сказала, що вона не вічна і поки вона жива, вона хоче виселити зі своєї квартири вбивцю її сина", - заявила Наїра.
За словами жінки, Михайло здавав квартиру в Солнцево, всі гроші від здачі надходили на рахунок Христини, тому що вона старша. В її обов'язки входило оплачувати комунальні платежі за бабусину квартиру.
"Але після смерті ми дізналися, що вона нічого не оплачувала - куди гроші йшли, Бог знає. А квартира ця мамина, вона єдина власниця", - розповіла Наїра.
Сестра покійного стведжує, що дівчатка над бабусею постійно знущалися.
"Давали снодійне, підпилювали ніжки стільця. Аж до того, що штовхнули її, вона впала, пошкодила руку", - стверджує Наїра.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
29 липня 2018 року в Москві три сестри 17, 18 і 19 років завдали своєму батькові Михайлу Хачатуряну більше 30 ударів ножем в області шиї і грудей.
Вони атакували його, коли він спав у своєму кріслі-качалці. Намагаючись врятуватися, Хачатурян дійшов до сходової клітки, де і помер. Пізніше в мережі з'явилося відео з камер спостереження в під'їзді.
За словами знайомих дівчат, убитий фактично тримав сестер в ув'язненні, регулярно бив, а також сексуально домагався.
2 серпня Останкінський суд Москви заарештував сестер Хачатурян терміном до 28 вересня.
Басманний суд Москви 27 вересня випустив з СІЗО Христину, Ангеліну і Марію Хачатурян, обвинувачених у вбивстві батька.
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