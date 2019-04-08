"Труїли газом, підривали колодязі": у Росії опублікували секретні документи щодо Криму

Міноборони РФ опублікували секретні документи, присвячені 75-річчю початку Кримській наступальної операції у Другій світовій війні.

Документи охоплюють період за 1941-1945 роки, повідомляє військове відомство Росії.

"В опублікованому в розділі наказі командувача 51-ї окремої армії генерал-полковника Ф. І. Кузнєцова йдеться про підготовку до оборони півострова й створення укріплених районів оборони навколо Сімферополя, Карасубазара (Білогірська), Євпаторії та Феодосії. До фортифікаційних робіт залучалися не тільки військові формування, а й місцеве населення", – зазначено в повідомленні.

Міноборони країни-агресора також виклало документи про Севастополь, який був в облозі. Показаний звіт про бойову діяльність 2-ї бригади підводних човнів Чорноморського флоту, які доставляли вантажі різного призначення з Новоросійська, транспортували поранених, продукти, пальне, боєприпаси і багато іншого.

"Великий блок присвячений героїчній обороні Аджимушкайських каменоломень, які були в травні 1942 року перетворені їхніми захисниками в неприступну фортецю. Декілька місяців підземний гарнізон із тисяч радянських солдатів і місцевих жителів героїчно протистояв противнику. Захисників каменоломень труїли газами, влаштовували обвали, завалювали і підривали входи та колодязі з прісною водою. Про подвиг захисників Аджимушкайських каменоломень стало відомо в 1944 році", – йдеться в інформації на сайті.

У Міноборони РФ повідомили, що опубліковані документи "спрямовані на збереження історичної правди та протидію фальсифікації історії, а також спробам перегляду підсумків Другої світової війни".

Секретні документи щодо Криму Міноборони РФ

Секретні документи щодо Криму Міноборони РФ

Секретні документи щодо Криму Міноборони РФ

Секретні документи щодо Криму Міноборони РФ

Секретні документи щодо Криму Міноборони РФ

Секретні документи щодо Криму Міноборони РФ

Секретні документи щодо Криму Міноборони РФ

Як повідомляв OBOZREVATEL, український журналіст Роман Цимбалюк розповів, як Україна поверне Крим і Донбас.

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