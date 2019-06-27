Трамп зустрінеться з Путіним: Бутусов сказав, що загрожує Україні

Незважаючи на обіцянку президента США провести "хорошу розмову" з президентом Росії, немає жодних підстав припускати, що Вашингтон планує "відкат" у позиції щодо Москви.

"Я не бачу, в чому може бути відкат", — сказав OBOZREVATEL журналіст, військовий експерт Юрій Бутусов.

"Розмови про відкат Трампа йдуть із того часу, як він тільки-но обирався на пост президента. Але якщо подивитися на фактичні дії США після цього, то ми бачимо, що насправді підтримка України лише посилилася. Тому наразі я не бачу фактичних підстав припускати зворотне", — наголосив він.

Володимир Путін, Дональд Трамп, Меланія Трамп Офіційний сайт президента Росії

Відповідаючи на запитання, чи слід розглядати як якийсь негативний знак той факт, що президент України Володимир Зеленський не був запрошений на черговий саміт Великої Двадцятки, Бутусов нагадав: "Україна не є членом G20, Україна дуже слабко інтегрована у світову економіку і політику".

"Тому я не бачу нічого особливого і неприродного в тому, що нас туди не запрошують", — зауважив він.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні саміту G20 президент США Дональд Трамп у контексті зустрічі із президентом Росії Володимиром Путіним заявив: "У мене з ним буде дуже хороша розмова. А що я йому скажу — не ваша справа".

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.