Колеги прислали кілька посилань на статті та великі відео, де російськомовні ресурси зараз мочать тему про підтасовування виборів в США. Причому, це саме російськомовні ресурси, що віщають з Європи, Ізраїлю та самих США. Тут можна спробувати порахувати, на яку цільову аудиторію це все розраховано, тільки цього разу цікаво інше.

Дивно тут те, що сам Трамп багаторазово підкреслював те, як жорстко він обходиться з Москвою, а з Москви – теж підтримували цей цирк, демонструючи вдаване обурення і образи. Але ми пам'ятаємо, як в березні ця гра в політичний пінг-понг була порушена саудитам, які прямо сказали, що плюють на прибуток і душитимуть Путіна, поки Московія не сконає.

Саме тоді світ побачив негативні ціни на нафту. І тут сталося неймовірне, Путін особисто став надзвонювати товаришеві принцу, а йому весь час говорили, що принц сильно зайнятий і не може говорити з лідером енергетичної наддержави. І тоді Путін подзвонив Трампу, з проханням вплинути на саудитів.

Тоді цей епізод майже ніхто не коментував, але просте запитання – як зовні ворожі сторони могли так швидко і "з телефону" знайти спільну мову. І взагалі чому Путін дзвонив саме Трампу, а не Сі Цзіньпіну, адже Китай є найбільшим споживачем саудівської нафти. Але ні, Путін попросив Трампа і той не відмовив. Він жорстко натиснув на Аравію і та відпустила кадик Путіна.

Як видно, тут вказано обсяг аудиторії Трампа на Фейсбуці і Твіттері, з усіма наслідками, що випливають. Ну а суть експерименту полягала в тому, наскільки довго ці скріни, без викривальних промов або коментарів, провисять під цією темою. Я дав годину часу, але напевно, треба було дивитися хвилин через п'ять. Як і слід було очікувати, пост був безслідно видалений. Висновки по картинках і по реакції на них кожен може зробити самостійно.