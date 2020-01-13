"Трамп залежить від Москви": дипломат вказав на ознаку

Ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко припустив, що звинувачення України у втручанні у вибори в США, висловлене президентом Дональдом Трампом, може бути пов'язане з його залежністю від Росії.

"Думаю, дається взнаки певна залежність Трампа від російського керівництва", – сказав він у коментарі OBOZREVATEL.

"Вона нам не відома, але ми можемо припускати, що залежність є, особливо в контексті тих планів, які у нього були щодо будівництва Trump Tower у Москві, щодо його перебування у Москві, досить неоднозначного, тощо", – зауважив дипломат.

Дональд Трамп

На його думку, звинувачення Трампа можна розглядати як "спробу відвернути увагу від російського сліду, який є очевидним". "Звинувачувати Україну у втручанні в американський виборчий процес, чесно кажучи, недоречно. однак те, що робили цілі "фабрики тролів" Росії – реально доведено і є очевидним фактом", – додав Огризко.

Водночас він наголосив, що президента Трампа не можна віднести до числа противників України. "Саме за Трампа Україна почала отримувати зброю, яку демократи в особі Обами нам не давали", – нагадав дипломат.

"Я б не перебільшував і не применшував значення цієї заяви. Думаю, Україні треба спокійно на це відреагувати, пропустивши повз вуха", – резюмував він.

Як писав OBOZREVATEL, 12 січня Дональд Трамп у своєму Twitter у контексті процедури імпічменту висловив звинувачення на адресу України. "Це виглядає так само, як все, що ми вже бачили. Від російського втручання до українського, яке стало шахрайством з імпічментом", – заявив він.

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