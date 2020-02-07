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7 лютого • оновлено в 07:28
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Трамп "виростив" коронавірус: російська пропаганда жорстко оскандалилася в ефірі

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Російський пропагандистський "Перший канал" зганьбився припущенням, що коронавірус пов'язаний з президентом США Дональдом Трампом.

Теорія заснована на тому, що раніше Трамп роздавав корони на конкурсі краси "Міс Всесвіт", йдеться в ефірі телеканалу. (Щоб подивитися відео, проскролльте до кінця екрану)

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Як "доказів" говориться, що США є основним противником Китаю.

Трамп "виростив" коронавірус

Трамп "виростив" коронавірус

Скріншот

"Як він називається – коронавірус. Беремо слово корона – воно в основі йде першим. Тому і розгадка. Чим в попередній свого життя займався Дональд Трамп? Роздавав корони на своєму знаменитому конкурсі краси. Так що походження коронавируса, а головне мети і завдання його використання , ясні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ЗМІ з'явилися фотографії передбачуваного місця зародження коронавируса 2019 nCoV - ринку морепродуктів в китайському місті Ухань.

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Автор
Анатолій Запорожський
Теми
російська пропаганда Коронавірус
Особа
Дональд Трамп
Тег
пропаганда
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Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
1 канал феерично протролил Трампа. Обозники, защищая хозяина, попытались огрызнуться, но получилось совсем не мощно.
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Газмяс Омский
Газмяс Омский
Чубатая брехня.
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