Трамп "виростив" коронавірус: російська пропаганда жорстко оскандалилася в ефірі

Російський пропагандистський "Перший канал" зганьбився припущенням, що коронавірус пов'язаний з президентом США Дональдом Трампом.

Теорія заснована на тому, що раніше Трамп роздавав корони на конкурсі краси "Міс Всесвіт", йдеться в ефірі телеканалу. (Щоб подивитися відео, проскролльте до кінця екрану)

Як "доказів" говориться, що США є основним противником Китаю.

Трамп "виростив" коронавірус Скріншот

"Як він називається – коронавірус. Беремо слово корона – воно в основі йде першим. Тому і розгадка. Чим в попередній свого життя займався Дональд Трамп? Роздавав корони на своєму знаменитому конкурсі краси. Так що походження коронавируса, а головне мети і завдання його використання , ясні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ЗМІ з'явилися фотографії передбачуваного місця зародження коронавируса 2019 nCoV - ринку морепродуктів в китайському місті Ухань.

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