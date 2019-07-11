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"Трамп більше не потрібен": Піонтковський розповів про можливу угоду між Путіним і Зеленським

6.3т Читати матеріал російською

Російському президенту Володимиру Путіну більше не потрібно укладати жодних угод щодо України зі США, що він намагався зробити протягом останніх п'яти років.

За неї потрібно було чимось платити. А риторика нової української влади, зокрема і президента Володимира Зеленського, вказує на те, що глава Росії отримає щодо України все і без угод із Заходом, написав у блозі на OBOZREVATEL російський публіцист Андрій Піонтковський.

"У Путіна й так поступово все виходить і без США. Думаю, влада в Україні після виборів до Ради, буде готова реалізувати його інтерпретацію Мінських домовленостей. Оточення Зеленського і ЗМІ Медведчука зі спорідненими духом олігархами, успішно впроваджує українцям дві тези. Що Україна теж винна в цій війні й друге, найголовніше, – це не тільки агресія Росії, це і громадянський конфлікт", – уточнив Піонтковський.

Володимир Зеленський і Володимир Путін

Володимир Зеленський і Володимир Путін

ИноСМИ

На його думку, Путіну більше нічого і не потрібно, а після впровадження цих двох мемів в українську свідомість, він приступить до реалізації свого плану із вштовхування у політичне поле України окупованого нині Донбасу.

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"Цю Лугандонію він засуне назад в Україну, нічого там не змінивши. Тому все, на що Путін міг би розраховувати у випадку угоди з Обамою або Трампом, він отримує в результаті угоди з Медведчуком і Коломойським, і знаною мірою із Зеленським, який самостійною фігурою не є. Думаю, Зеленський виконуватиме волю осіб, які привели його до влади", – підсумував публіцист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, радник Зеленського запропонував перейменувати Росію.

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Теми
Російсько-український конфлікт мінські домовленості Війна на Донбасі
Особи
Андрій Піонтковський Володимир Путін Володимир Зеленський Дональд Трамп
Місце
Україна
Теги
Росія Росія - країна-агресор Новини Росії
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