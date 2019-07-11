"Трамп більше не потрібен": Піонтковський розповів про можливу угоду між Путіним і Зеленським

Російському президенту Володимиру Путіну більше не потрібно укладати жодних угод щодо України зі США, що він намагався зробити протягом останніх п'яти років.

За неї потрібно було чимось платити. А риторика нової української влади, зокрема і президента Володимира Зеленського, вказує на те, що глава Росії отримає щодо України все і без угод із Заходом, написав у блозі на OBOZREVATEL російський публіцист Андрій Піонтковський.

"У Путіна й так поступово все виходить і без США. Думаю, влада в Україні після виборів до Ради, буде готова реалізувати його інтерпретацію Мінських домовленостей. Оточення Зеленського і ЗМІ Медведчука зі спорідненими духом олігархами, успішно впроваджує українцям дві тези. Що Україна теж винна в цій війні й друге, найголовніше, – це не тільки агресія Росії, це і громадянський конфлікт", – уточнив Піонтковський.

Володимир Зеленський і Володимир Путін ИноСМИ

На його думку, Путіну більше нічого і не потрібно, а після впровадження цих двох мемів в українську свідомість, він приступить до реалізації свого плану із вштовхування у політичне поле України окупованого нині Донбасу.

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"Цю Лугандонію він засуне назад в Україну, нічого там не змінивши. Тому все, на що Путін міг би розраховувати у випадку угоди з Обамою або Трампом, він отримує в результаті угоди з Медведчуком і Коломойським, і знаною мірою із Зеленським, який самостійною фігурою не є. Думаю, Зеленський виконуватиме волю осіб, які привели його до влади", – підсумував публіцист.

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