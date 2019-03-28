Трагедія на перевалі Дятлова: експерт вказав на важливу деталь

Трагедія із загибеллю 9 туристів на перевалі Дятлова в 1959 році могла статися, найімовірніше, через сходження лавини.

Таку думку висловив майстер спорту СРСР з туризму Євген Буянов, передає "Газета.ру". За його словами, кримінальна версія загибелі дятловців малоймовірна, оскільки на тілах загиблих не було виявлено синців і гематом.

"Вважаю, сніг — один з доказів, на який взагалі не звернули увагу, не дослідили. А могли ж ще тоді довести лавинний винос", — заявив експерт.

За його словами, сьогодні фахівцям і ентузіастам необхідно аналізувати, як зійшов сніг з обвалу на намет і чому група рушила вниз по схилу. Відповіді на ці питання, на думку Буянова, зможуть відкрити завісу таємниці над таємничою загибеллю студентів.

Таємниця перевалу Дятлова

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше судмедексперт заявив, що туристів, які таємничо загинули на перевалі Дятлова в 1959 році, могли катувати перед смертю.

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