Тотальний контроль над інтернетом: в Росії прийняли скандальний закон

У вівторок, 16 квітня, Держдума РФ у третьому, остаточному читанні прийняла закон про "суверенній інтернет".

Даний закон передбачає забезпечення роботи російського сегмента інтернету в тому випадку, якщо його відключать від загальносвітової мережі. Документ передбачає створення відповідної інфраструктури, передає " Інтерфакс".

У пояснювальній записці до документу міститься, що закон "підготолений з урахуванням агресивного характеру прийнятої у вересні 2018 року Стратегії національної кібербезпеки США".

Закон звільняє операторів зв'язку від обов'язку обмежувати доступ до сайтів із забороненою інформацією. Це поширюється на випадки, якщо оператор зв'язку встановив у своїй мережі "технічні засоби протидії загрозам". За чинним законодавством Росії оператори зв'язку повинні самі блокувати весь заборонений контент.

Прийнятий закон передбачає використання коштів вітчизняного шифрування для держорганів, органів місцевого самоврядування, державних муніципальних унітарних підприємств, державних муніципальних установ. Це стосується взаємодії в електронній формі, в тому числі з громадянами, фізичними особами та організаціями.

Інтернет

Відповідно до закону, в разі скарг абонентів на збої в мережі після установки в ній пристроїв по запобіганню загроз оператори зв'язку спочатку повинні будуть звернутися в Роскомнадзор. Ініціатива передбачає, що внутрішні, ізольовані від інтернету мережі різних організацій не підпадають під дію законопроекту про Рунеті.

Закон визначає, що саме Роскомнадзор координує забезпечення сталого, безпечного і цілісного функціонування інтернету на території РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія оцінила втрати в разі відключення від інтернету.

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