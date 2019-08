Потрапило і в Україну: з'явилася карта ймовірного розльоту нуклідів після вибухів під Архангельськом

Експерти відтворили модель ймовірного розльоту з атмосферними фронтами радіонуклідів після вибуху на військовому полігоні під Сєверодвінськом (Архангельська область, Росія) 8 серпня.

Зображення, що показує поширення шлейфу, опублікував глава Організації договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань Лассіна Зербо на своїй сторінці в Twitter (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

На зображенні видно, як нукліди, які розлетілися, потрапили і на територію України.

На схемі, крім схеми міграції радіонуклідів, видно і розташування станцій моніторингу ядерних вибухів.

To requests on #IMS detection beyond #CTBT, data in, or near the path of potential plume from the explosion are being analyzed . We're also addressing w / station operators technical problems experienced at two neighboring stations. All data are available to our Member States. https://t.co/pHL4WrHU23 pic.twitter.com/9aO5cQTlls