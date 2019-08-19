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Потрапило і в Україну: з'явилася карта ймовірного розльоту нуклідів після вибухів під Архангельськом

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Експерти відтворили модель ймовірного розльоту з атмосферними фронтами радіонуклідів після вибуху на військовому полігоні під Сєверодвінськом (Архангельська область, Росія) 8 серпня.

Зображення, що показує поширення шлейфу, опублікував глава Організації договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань Лассіна Зербо на своїй сторінці в Twitter (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

На зображенні видно, як нукліди, які розлетілися, потрапили і на територію України.

З'явилася карта ймовірного розльоту нуклідів після вибухів під Архангельськом

З'явилася карта ймовірного розльоту нуклідів після вибухів під Архангельськом

На схемі, крім схеми міграції радіонуклідів, видно і розташування станцій моніторингу ядерних вибухів.

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Kарта ймовірного розльоту нуклідів

Kарта ймовірного розльоту нуклідів

Twitter/Лассіна Зербо

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Росія Архангельськ
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