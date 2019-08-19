Потрапило і в Україну: з'явилася карта ймовірного розльоту нуклідів після вибухів під Архангельськом

Експерти відтворили модель ймовірного розльоту з атмосферними фронтами радіонуклідів після вибуху на військовому полігоні під Сєверодвінськом (Архангельська область, Росія) 8 серпня.

Зображення, що показує поширення шлейфу, опублікував глава Організації договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань Лассіна Зербо на своїй сторінці в Twitter (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

На зображенні видно, як нукліди, які розлетілися, потрапили і на територію України.

З'явилася карта ймовірного розльоту нуклідів після вибухів під Архангельськом

На схемі, крім схеми міграції радіонуклідів, видно і розташування станцій моніторингу ядерних вибухів.

Kарта ймовірного розльоту нуклідів Twitter/Лассіна Зербо

To requests on #IMS detection beyond #CTBT, data in, or near the path of potential plume from the explosion are being analyzed . We're also addressing w / station operators technical problems experienced at two neighboring stations. All data are available to our Member States. https://t.co/pHL4WrHU23 pic.twitter.com/9aO5cQTlls - Lassina Zerbo (@SinaZerbo) 18 серпня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Архангельській області (Росія) трапився вибух на території військової частини. В результаті загинули кілька осіб, деякі постраждали.

У мережі опублікували фото того, що відбувалося в Архангельській області, де трапився вибух на території військової частини, що викликав різке підвищення рівня радіації.

Поблизу Сєверодвінську місцевим жителям заборонили відкривати вікна і випускати на вулицю дітей.

Причиною загибелі співробітників корпорації "Росатом" під час надзвичайної події під Архангельськом став вибух малогабаритного ядерного реактора.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.