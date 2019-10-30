Топпропагандистка Путіна зі скандалом втекла з інтерв'ю Собчак: відео суперечки

Топпропагандистка Кремля, головна редакторка RT Маргарита Симоньян поскандалила з російською журналісткою Ксенією Собчак і перервала її ефір посередині.

Це сталося під час інтерв'ю через те, що Собчак почала ставити неузгоджені питання про фейкові новини на ресурсах, якими керує Симоньян (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Собчак і Симоньян

"Ксюшо, питання ти пам'ятаєш? Давай продовжимо потім. Це неможливо! Ми з тобою домовилися? Ти змушуєш мене нервувати! Навіщо ти це робиш?!" – роздратовано перервала Собчак її гостя.

Однак ведуча заперечила їй, нагадавши, що та сама дозволила торкнутися в інтерв'ю фейкових новин. Але Симоньян ще більше розлютили ремарки Собчак, і вона в черговий раз огризнулася на них.

"Ми можемо поговорити про те, про що ми з тобою домовлялися. Ти хочеш не києм, то палицею вломити туди ті питання, про які ми з тобою не домовлялися! Ми з тобою сто разів це обговорили!" – скипіла пропагандистка.

Після цього Собчак зазначила, що у неї склалося враження, що порушена тема сильно зачіпає Симоньян.

Та ще більш різко відповіла їй і почала зривати з себе петлицю з мікрофоном. "Мене це абсолютно не зачіпає. Я вже мікрофон зняла, це безглуздо", – огризнулася улюблена пропагандистка президента Росії Володимира Путіна і вийшла з кабінету, де проходило інтерв'ю.

Через кілька хвилин вона все-таки повернулася, але попередила Собчак, що зробила це тільки для того, щоб записати фінал програми.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в інтерв'ю Собчак Симоньян визнала, що гучна історія про "розіп'ятого хлопчика зі Слов'янська" є фейком і вигадкою рупорів путінського режиму.

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