Топив відрубані руки: у Росії викладач по-звірячому вбив студентку

Викладача історії з Санкт-Петербурга (Росія) Олега Соколова затримали після того, як він спробував втопити в річці рюкзак з відрубаними жіночими руками.

Як повідомляє Інтерфакс, вранці 9 листопада, його дістали з річки Мойки, в рюкзаку у нього виявили дві жіночі руки і травматичний пістолет. Сам чоловік живий, його з переохолодженням госпіталізували.

У квартирі історика знайшли останки молодої жінки. Голова відділена від тіла, руки також відсутні. Поруч з останками виявлена пила. За попередньою інформацією, убита - студентка Соколова.

Олег Соколов 360tv.ru

Чоловік зізнався. Він розповів, що зустрічався з дівчиною, ввечері вони сильно посварилися, в стані афекту Соколов вбив кохану. Коли зрозумів, що зробив, вирішив позбутися тіла.

Історик Євген Понасенков розповів "360", що все навколо давно знали про "ненормальність" Соколова.

"Я рік говорив, що все буде дуже погано, що він ненормальний. Я рік тому записав звернення до Даудова - це директор інституту історії в СПбДУ, де він служить - щоб його звільнили. Рік тому просив! Я сказав, що він небезпечний. Мене ніхто не слухав", - розповів Понасенков.

Історик розповів, що почав вимагати звільнення Соколова після того, як той побив студентів у себе на факультеті. Він зазначив, що ця ситуація була не єдиною. Кілька років тому Соколова звинуватили в побитті студентки, яка вирішила з ним розлучитися.

Як писав OBOZREVATEL, в Росії військовослужбовець Раміль Шамсутдинов, який розстріляв вісім своїх товаришів по службі, розкрив мотив скоєного злочину. За його словами, загиблі погрожували його згвалтувати і раніше робили це з іншими військовими,

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.