Топчиновника з команди Путіна покарали за "дресирування" пожежників

У РФ з головної партії країни "Єдина Росія" зі скандалом вигнали губернатора Чувашії Михайла Ігнатьєва.

Відповідне рішення ухвалила президія генеральної ради партії. Про це з посиланням на слова її секретаря Андрія Турчака повідомляють "РИА Новости".

Зазначається, що раніше комісія ЄР з етики рекомендувала президії генради виключити з політсили Ігнатьєва. А все через невдалий "жарт" зі співробітниками місцевого МНС: під час вручення нових службових авто він змусив одного з них підстрибувати за ключами від них.

Михайло Ігнатьєв eadaily.com

Пізніше в соцмережах і ЗМІ поширили відео, як чиновник змусив пожежника підстрибувати за високо піднятими ключами. І хоча в МНС Чувашії цей епізод назвали "дружнім жартом", проте керівник всеросійського відомства визнав таку поведінку Ігнатьєва неприпустимою.

Зі свого боку Андрій Турчак й анонсував виключення скандального губернатора з путінської партії на найближчому засіданні комісії з етики.

Водночас сам Ігнатьєв тільки виправдався, заявивши, що шанобливо ставиться до співробітників МНС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії глава Чувашії Михайло Ігнатьєв потрапив у скандал під час вручення ключів від нового автомобіля пожежникам. Відео з інцидентом опублікували в Twitter на сторінці "Лентача" та інших ресурсів.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.