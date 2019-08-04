Топ-пропагандисти Кремля зганьбилися через мітинги у Москві

У Росії пропагандистський телеканал "Росія 1" випустив в ефір старий коментар мера Москви Сергія Собяніна про розгін протестів опозиції.

На ситуацію звернули увагу російські телеграм-канали. Багато поспішили подати його коментар як відповідь на розгін протестуючих 3 серпня. Але на ділі він виявився записаний ще 30 серпня.

"Мер Москви Сергій Собянін вважає, що учасники несанкціонованих акцій в центрі Москви змусили співробітників правоохоронних органів застосувати силу", - заявили на "Росії 1".

Крім того, російське інформагентство ТАСС прийняло інтерв'ю Собяніна тижневої давності за нове і подало його актуальним. Пізніше пропагандисти помітили помилку, але на ситуацію вже звернули увагу в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в суботу, 3 серпня, в столиці Росії Москві з новою силою розгорілися протести через відмову реєстрації опозиційних кандидатів на вибори в Мосміськдуму. Силовики почали відтісняти протестувальників і затримали сотні росіян. Весь центр міста оточив спецназ і вертольоти.

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