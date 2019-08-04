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Топ-пропагандисти Кремля зганьбилися через мітинги у Москві

5.3т Читати матеріал російською

У Росії пропагандистський телеканал "Росія 1" випустив в ефір старий коментар мера Москви Сергія Собяніна про розгін протестів опозиції.

На ситуацію звернули увагу російські телеграм-канали. Багато поспішили подати його коментар як відповідь на розгін протестуючих 3 серпня. Але на ділі він виявився записаний ще 30 серпня.

"Мер Москви Сергій Собянін вважає, що учасники несанкціонованих акцій в центрі Москви змусили співробітників правоохоронних органів застосувати силу", - заявили на "Росії 1".

Топ-пропагандисти Кремля зганьбилися через мітинги у Москві
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Крім того, російське інформагентство ТАСС прийняло інтерв'ю Собяніна тижневої давності за нове і подало його актуальним. Пізніше пропагандисти помітили помилку, але на ситуацію вже звернули увагу в мережі.

Топ-пропагандисти Кремля зганьбилися через мітинги у Москві

Як повідомляв OBOZREVATEL, в суботу, 3 серпня, в столиці Росії Москві з новою силою розгорілися протести через відмову реєстрації опозиційних кандидатів на вибори в Мосміськдуму. Силовики почали відтісняти протестувальників і затримали сотні росіян. Весь центр міста оточив спецназ і вертольоти.

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Росія
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Новини Росії пропаганда
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Жить хорошо, а в Кремле жить - ещё лучше !
Жить хорошо, а в Кремле жить - ещё лучше !
На дурака не нужен нож: ему с три короба наврешь - и делай с ним что хош. Слова Окуджавы актуальны на России и поныне !
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Правильно вынудили нехер на митинг ходить который не согласован. Малы ОМОН пизды вломил
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Игорь Анатольевич:"Правильно вынудили нехер на митинг ходить который не согласован. " И то, что эти митинги не согласовывать, тоже правильно. Пусть покрутятся: митинги не согласовывать, а за несогласованные митинги - на цугундер. И пусть кто-то попробует сказать, что Россия не демократическая страна. Да это просто разгул демократии!
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Пропагандисты Обоза снова обделали шаровары: "Многие поспешили подать его комментарий как ответ на разгон протестующих 3 АВГУСТА. Но на деле он оказался записан еще 30 АВГУСТА." Не опохмелились после вчерашнего?
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Сиромашенко Александр:"Пропагандисты Обоза снова обделали шаровары". Надеюсь не Ваши, или я ошибаюсь?
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