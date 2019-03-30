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Топ-чиновник Путіна раптом заговорив по-українськи: у чому справа

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Глава держкорпорації "Роскосмос" Дмитро Рогозін перейшов на українську мову, відповідаючи на критику дизайну літака Ту-204-300 "Сергій Корольов", який призначений для доставки екіпажів на Байконур.

Так, у своєму Twitter він похвалився повітряним судном і нарвався на глузування й образи. "У якому році полетимо в іншу галактику?" – з іронією запитали його в коментарях.

При цьому на питання "А чому всередині таке убозтво?" Рогозін відповів по-українськи: "Вибачте, це літак для космонавтів, а не для ваших українських олігархів".

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Дмитро Рогозін

Дмитро Рогозін

"Інтерфакс"

Правда, критиків це не заспокоїло, вони підкреслили, що дизайн літака все одно поганий.

Топ-чиновник Путіна раптом заговорив по-українськи: у чому справа

Як повідомляв OBOZREVATEL, новий російський військово-транспортний літак Іл-112В завершив перший випробувальний політ. Він призначений для перекидання військ.

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Росія
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Mihailov Andrei
Mihailov Andrei
У бандер истерия, свою колонию разграбили, и стали еще беднее)))
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