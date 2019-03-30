Топ-чиновник Путіна раптом заговорив по-українськи: у чому справа

Глава держкорпорації "Роскосмос" Дмитро Рогозін перейшов на українську мову, відповідаючи на критику дизайну літака Ту-204-300 "Сергій Корольов", який призначений для доставки екіпажів на Байконур.

Так, у своєму Twitter він похвалився повітряним судном і нарвався на глузування й образи. "У якому році полетимо в іншу галактику?" – з іронією запитали його в коментарях.

При цьому на питання "А чому всередині таке убозтво?" Рогозін відповів по-українськи: "Вибачте, це літак для космонавтів, а не для ваших українських олігархів".

Дмитро Рогозін "Інтерфакс"

Правда, критиків це не заспокоїло, вони підкреслили, що дизайн літака все одно поганий.

Центр підготовки космонавтів отримав перший з двох замовлених літаків Ту-204-300, названий на честь головного конструктора С. П. Корольова, для доставки екіпажів МКС і бойових розрахунків на космодроми Байконур, Східний і Куру. Літак оснащений спеціальними каютами для космонавтів pic.twitter.com/v91bcTiNvS - Дмитро Рогозін (@Rogozin) 29 березня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, новий російський військово-транспортний літак Іл-112В завершив перший випробувальний політ. Він призначений для перекидання військ.

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