МоваЯзык

Топтеми:

Только Лепс не слушается. Ему плевать на задержанных "российских граждан"

Олена Риковцева
Олена Риковцева
Новини Росії
7,0 т.
Только Лепс не слушается. Ему плевать на задержанных 'российских граждан'

Слушайте, вот где хохот и театр абсурда. Читаю новость радио "Говорит Москва": "Леонид Агутин, Стас Пьеха, Юлианна Караулова и группа Кар-Мэн отказались ехать в Белоруссию на "предвыборный концерт" Лукашенко 8 августа. Такое решение исполнители приняли после многочисленных просьб и упрёков от российских фанатов”.

Блин, думаю, это что еще за разговорчики в строю попсы? Эти российские фанаты – они что ли за белорусскую оппозицию?! Типа западло петь за Батьку?! Быть такого не может. Читаю дальше:

"Бесплатные шоу в преддверии дня выборов организовали белорусские власти. Ранее Григорий Лепс заявил, что намерен поехать и выступить, несмотря на задержание российских граждан и помещение их в СИЗО, потому что его "ждут люди".

Ааааа!!!! Наконец врубилась. Это якобы "фанаты" якобы протестуют против задержания в Минске головорезов из ЧВК Вагнера и требуют от кумиров наказать батьку бойкотом. Прямо вот всей своей попсовой фанатской толпой ужасно озаботились судьбами этих боевиков. И кумиры якобы слушаются фанатов! Сказали фанаты – в знак протеста не ехать к батьке – не едем! Совесть дороже денег! И только Лепс не слушается. Ему плевать на задержанных "российских граждан".

ОК. Подождем 8-го августа. Эти "фанаты" полагаю сидят в таких кабинетах, что Лепс если поедет в Минск, повторит потом судьбу Верки Сердючки. Развод с ТВ и девичья фамилия. Рюмок для водки не хватит залить горе.

UPD. В этой ситуации есть еще один абсурдный поворот. Мне тут шлют комменты и посты белорусов, которые "ликуют", потому что "российская попса отказалась поддержать диктатуру". Дорогие белорусские друзья. О чем вы говорите. Российская попса с дорогой душой поддержит все, на что ей укажет Кремль. В данном случае ей указали наказать Батьку за арест наемников из ЧВК. "В российских и белорусских соцсетях участие артистов в концертах в поддержку Лукашенко на фоне задержаний граждан России вызвало критику". Так подается в РФ причина "бойкота". Всё. Не ищите пожалуйста белую кошку там где ее нет.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Джерело:Фейсбук Елены Рыковцевой
РосіяНовини РосіїОлександр Лукашенко
Поділитися в Facebook
  2. Новини Росії