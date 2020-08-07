Слушайте, вот где хохот и театр абсурда. Читаю новость радио "Говорит Москва": "Леонид Агутин, Стас Пьеха, Юлианна Караулова и группа Кар-Мэн отказались ехать в Белоруссию на "предвыборный концерт" Лукашенко 8 августа. Такое решение исполнители приняли после многочисленных просьб и упрёков от российских фанатов”.

Блин, думаю, это что еще за разговорчики в строю попсы? Эти российские фанаты – они что ли за белорусскую оппозицию?! Типа западло петь за Батьку?! Быть такого не может. Читаю дальше:

"Бесплатные шоу в преддверии дня выборов организовали белорусские власти. Ранее Григорий Лепс заявил, что намерен поехать и выступить, несмотря на задержание российских граждан и помещение их в СИЗО, потому что его "ждут люди".

Ааааа!!!! Наконец врубилась. Это якобы "фанаты" якобы протестуют против задержания в Минске головорезов из ЧВК Вагнера и требуют от кумиров наказать батьку бойкотом. Прямо вот всей своей попсовой фанатской толпой ужасно озаботились судьбами этих боевиков. И кумиры якобы слушаются фанатов! Сказали фанаты – в знак протеста не ехать к батьке – не едем! Совесть дороже денег! И только Лепс не слушается. Ему плевать на задержанных "российских граждан".

ОК. Подождем 8-го августа. Эти "фанаты" полагаю сидят в таких кабинетах, что Лепс если поедет в Минск, повторит потом судьбу Верки Сердючки. Развод с ТВ и девичья фамилия. Рюмок для водки не хватит залить горе.

UPD. В этой ситуации есть еще один абсурдный поворот. Мне тут шлют комменты и посты белорусов, которые "ликуют", потому что "российская попса отказалась поддержать диктатуру". Дорогие белорусские друзья. О чем вы говорите. Российская попса с дорогой душой поддержит все, на что ей укажет Кремль. В данном случае ей указали наказать Батьку за арест наемников из ЧВК. "В российских и белорусских соцсетях участие артистов в концертах в поддержку Лукашенко на фоне задержаний граждан России вызвало критику". Так подается в РФ причина "бойкота". Всё. Не ищите пожалуйста белую кошку там где ее нет.

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