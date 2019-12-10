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10 грудня • оновлено в 16:40
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"Той, що виганяє Путіна": у Росії затримали шамана, який ішов на Кремль

2.3т
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У Росії затримали званого шамана Олександра Габишева, який відновив похід з Якутська до Москви, щоб "вигнати президента РФ Володимира Путіна".

Про це в Twitter повідомив координатор "Правозахисту Листівки" Олексій Прянишников.

Повідомляється, що кілька авто російської поліції перекрили дорогу, тоді як силовики пояснювали причини затримання Габишева.

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Зазначається, що раніше "шаману" була дана підписка про невиїзд, але вона втратила чиннисті ще в жовтні, оскільки йому не було висунуто звинувачення.

Нагадаємо, що 8 грудня "шаман" Олександр Габишев разом із двома супутниками відновили похід із Якутська до Москви, щоб "вигнати Путіна".

Свою подорож росіянин почав у березні 2019 року. Тоді він називав президента РФ "породженням темних сил".

Олександр Габишев

Олександр Габишев

19 вересня Габишева затримали на кордоні Іркутської області й Бурятії та доставили до Якутська, в психоневрологічний диспансер. Йому провели експертизу і визнали неосудним.

Як повідомляв OBOZREVATEL, похід шамана завершився масовими протестами проти влади РФ, які тривали навіть після того, як шаман пішов із міста в напрямку Іркутська.

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
Обычная ГБ-истская практика с противниками режима. Не маршируешь - в дурку и это в лучшем случае.
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Федоров Федя
Федоров Федя
Убогая страна,убогий народец коль такое печает и такое читают...охохо...хвостоголовые,шо ж с вами происходит!!!???
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Barinov Vitaly
Barinov Vitaly
)(уйло такой ссыкливый что даже на саммите в Париже в туалет с шестью охранниками ходил! Все боится что его замочат в сортире или обоссут!
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