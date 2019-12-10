"Той, що виганяє Путіна": у Росії затримали шамана, який ішов на Кремль

У Росії затримали званого шамана Олександра Габишева, який відновив похід з Якутська до Москви, щоб "вигнати президента РФ Володимира Путіна".

Про це в Twitter повідомив координатор "Правозахисту Листівки" Олексій Прянишников.

Повідомляється, що кілька авто російської поліції перекрили дорогу, тоді як силовики пояснювали причини затримання Габишева.

Зазначається, що раніше "шаману" була дана підписка про невиїзд, але вона втратила чиннисті ще в жовтні, оскільки йому не було висунуто звинувачення.

Нагадаємо, що 8 грудня "шаман" Олександр Габишев разом із двома супутниками відновили похід із Якутська до Москви, щоб "вигнати Путіна".

Свою подорож росіянин почав у березні 2019 року. Тоді він називав президента РФ "породженням темних сил".

Олександр Габишев

19 вересня Габишева затримали на кордоні Іркутської області й Бурятії та доставили до Якутська, в психоневрологічний диспансер. Йому провели експертизу і визнали неосудним.

В Якутії затримали загін шамана. Його самого затримують.



Відео від Олексія Прянишникова pic.twitter.com/grDju8Py3w - Нова Газета (@novaya_gazeta) December 10, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, похід шамана завершився масовими протестами проти влади РФ, які тривали навіть після того, як шаман пішов із міста в напрямку Іркутська.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.