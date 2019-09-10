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10 вересня • оновлено в 08:22
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Точно протези! Мережу злякав нюанс у зовнішності Путіна

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У мережі звернули увагу на цікавий нюанс із зовнішністю президента Росії Володимира Путіна під час голосування на одній з виборчих дільниць 8 вересня.

Відео було опубліковано на каналі Чіткий ТАСС в Twitter. Увагу користувачів привернуло взуття глави Росії.

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"Ви запитували, колеги, що таке "пінеходи", – йдеться у підписі до відео.

У мережі запідозрили, що Путін ходить на протезах або ж просто на підборах.

Точно протези! Мережу злякав нюанс у зовнішності Путіна
Точно протези! Мережу злякав нюанс у зовнішності Путіна
Точно протези! Мережу злякав нюанс у зовнішності Путіна
Точно протези! Мережу злякав нюанс у зовнішності Путіна

Як повідомляв OBOZREVATEL, не так давно Путіна спіймали на черговий виверту з ростом.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Попович Дмитрий
Попович Дмитрий
Кацы, быстро петь оды пыне!!!!
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Макарский Александр
Макарский Александр
Головный УкроБог! Суровый, но справедливый! Свидомые папуасы пышайтесь им и не злите его,а то отправит вас к небесной сотне щеневмерлу похоронную спивать
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