Точно протези! Мережу злякав нюанс у зовнішності Путіна

У мережі звернули увагу на цікавий нюанс із зовнішністю президента Росії Володимира Путіна під час голосування на одній з виборчих дільниць 8 вересня.

Відео було опубліковано на каналі Чіткий ТАСС в Twitter. Увагу користувачів привернуло взуття глави Росії.

"Ви запитували, колеги, що таке "пінеходи", – йдеться у підписі до відео.

У мережі запідозрили, що Путін ходить на протезах або ж просто на підборах.

- Ви питали, колеги, що таке "пинеходи". pic.twitter.com/8B8BLiG7xC - Чіткий ТАСС (@ChetkiyTASS) September 8, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, не так давно Путіна спіймали на черговий виверту з ростом.

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