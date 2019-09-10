Точно протези! Мережу злякав нюанс у зовнішності Путіна

У мережі звернули увагу на цікавий нюанс із зовнішністю президента Росії Володимира Путіна під час голосування на одній з виборчих дільниць 8 вересня.
Відео було опубліковано на каналі Чіткий ТАСС в Twitter. Увагу користувачів привернуло взуття глави Росії.
"Ви запитували, колеги, що таке "пінеходи", – йдеться у підписі до відео.
У мережі запідозрили, що Путін ходить на протезах або ж просто на підборах.
- Ви питали, колеги, що таке "пинеходи". pic.twitter.com/8B8BLiG7xC- Чіткий ТАСС (@ChetkiyTASS) September 8, 2019
... pic.twitter.com/Ort3JFrVaC- Lorem Ipsum (@oiabun) September 8, 2019
Як повідомляв OBOZREVATEL, не так давно Путіна спіймали на черговий виверту з ростом.
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