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2 вересня • оновлено в 21:00
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"Тихо, але всі почули": Путін вилаявся на публіці

3.4т Читати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін назвав безладом ситуацію в Іркутській області після потопу.

Про це повідомив Telegram-канал "Выборный", процитувавши главу країни. "Їдучи з Тулуна зі словами: "Побачите, я все зроблю!" – президент Росії тихо (проте журналісти почули) вилаявся: "Бардак!" – сказано в повідомленні.

Портал x-true.info пише, що російський президент залишився незадоволений роботою місцевих чиновників із відновлення регіону від паводків.

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Так, у регіоні потрібно відремонтувати школи і дитсадки, що збереглися, а також не затягувати з наданням житла постраждалим.

Володимир Путін

Володимир Путін

DW

"Тихо, але всі почули": Путін вилаявся на публіці

Скріншот

Нагадаємо, Іркутська область Росії постраждала від потужного паводка, який занурив більшу частину регіону під воду і призвів до масової евакуації.

У результаті НП загинуло мінімум п'ятеро людей (серед них – дитина). Всього під час катастрофи постраждали понад 350 осіб.

Після двох хвиль паводку в області було підтоплено 11 районів, 135 населених пунктів, понад 11 тисяч будинків. Пошкоджено 102 соціальних об'єктів, серед яких школи, дитячі садки, лікарні.

Путін у Тулуні

Путін у Тулуні

Прес-служба президента РФ

Путін у Тулуні

Путін у Тулуні

Прес-служба президента РФ

Як писав OBOZREVATEL, Володимир Путін у ході поїздки в Іркутську область поспілкувався з жителями постраждалого від повені Тулуна. Користувачі мережі розкритикували його за показуху.

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особа
Володимир Путін
Місце
Росія Іркутськ
Теги
потоп політика Новини Росії
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