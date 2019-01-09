''Ти тварюка'': горе-мати з Росії зняла на відео знущання над дитиною

У мережі спливло скандальне відео, на якому 27-річна мешканка Москви (Росія) знущається над власною дитиною.

Кадри, що з'явилися в соціальних мережах, шокували користувачів. Хлопчик, на тілі якого видно синці, сидів у ванній, а горе-мати кричала на нього, не соромлячись у виразах.

"У дитячий будинок в понеділок поїдеш, тварюко. Все в г*мні, і кофта, все в г*мні, тварино!", – чутно на відео.

РІА ФАН

"Не можу, мене нудить від цієї дитини, ти тварина, скотина, не нажрешся ніяк, в дитячий будинок у понеділок поїдеш, ти тварина, ти не людина", – продовжила знущання москвичка.

Як уточнює РІА ФАН, знайомі родини кажуть, що це не перший подібний випадок. Раніше жінка залишала малюка на цілу добу в манежі без постільної білизни.

"У молодшої дитини в цій родині параліч руки через наслідки родової травми. А батьки стверджують, що в соцмережах їх цькують ось уже протягом двох років. Сім'ю перевіряли і співробітники соціальних служб, і поліція, причому кілька разів, але ніяких претензій не виникало", – відзначили також вони.

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