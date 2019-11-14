"Ти що, безсмертний?" У Росії студент розстріляв однокурсників і наклав на себе руки

У Благовіщенську (Росія) у Амурському коледжі будівництва та житлово-комунального господарства студент влаштував стрілянину, в результаті якої загинув один із учнів, ще п'ятеро отримали серйозні поранення.

Сам стрілець незабаром наклав на себе руки в одній із аудиторій встигнувши поранити перед цим одного з поліцейських, передає Telegram-канал "112".

Що відомо:

За попередніми даними, студент відкрив стрілянину через конфлікт із однолітками.

Першими на місце події прибули співробітники ДПС, вони і вчинили опір хлопцеві.

Жертвою став однокурсник стріьця, який збирався одружитися незабаром.

Засорін забарикадувався в аудиторії і вистрілив собі в голову.

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Як з'ясувалося, криваву стрілянину влаштував студент 4 курсу19-річний Данило Засорін. Перед цим його вигнали з аудиторії за запізнення. Студента попросили вийти під час розпочатого заняття, через якийсь час він повернувся з п'ятизарядною рушницею у руках і почав стріляти.

При цьому в Telegram-каналі LIFE SHOT уточнюють, що трагедія розігралася на другому поверсі навчального закладу. За словами очевидців, те місце всипане гільзами. В туалеті оперативники знайшли рюкзак Засоріна з коробкою патронів, а поруч з коледжем його машину. Вона була заведена.

Учні розповіли, що у той момент, коли хлопець зайшов зі зброєю в аудиторії, всі студенти сховалися під парти. Стояти залишився тільки один з них. "Ти що, безсмертний? Давай перевіримо", – звернувся до нього Засорін і застрелив однокурсника.

За попередніми даними, у стрільбі загинув Олексій Голубничий. Кажуть, потім стрілок почав цілитися у спини товаришів. У результаті, трьох постраждалих госпіталізували. 17-річного Єгора Стасюка стрілець поранив у стегно, інший студент Касьян Каманець отримав кулю в шию, Владислав Рожков поранений у сідницю. Усіх оперують.

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Жертва стрільця - Олексій Голубничий

Загиблий мав намір одружитися на своїй дівчині Дарині. Хлопець планував зробити пропозицію буквально днями, повідомляє Telegram-канал Mash.

Олексій Голубничий зі своєю дівчиною

Олексій Голубничий зі своєю дівчиною

Першими на місце кривавого злочину прибули поліцейські і медики. Правоохоронців викликала співробітниця ортопедичного салону, який знаходиться у одній будівлі із технікумом. Туди прибігла молода викладачка в шоковому стані.

Як розповіли потім у МВС, поліцейські піднялися на другий поверх навчального закладу, де сталася перестрілка:

"Зловмисника блокували в аудиторії. З метою забезпечення безпеки життя і здоров'я громадян, співробітники поліції вивели всіх, хто знаходиться у приміщенні, на вулицю. На місці події виявлено тіла двох молодих людей, в тому числі стрільця, також в результаті інциденту попередньо троє постраждали. За попередніми даними зловмисник скоїв суїцид з використанням своєї зброї. Вонв зареєстрована на даного громадянина".

Данило Засорін, який забарикадувався в аудиторії і наклав на себе руки

Жертва стрільця - Олексій Голубничий

За версією правоохоронців, хлопець влаштував розбірки через конфлікт з однолітками.

Студенти кажуть, що Засорін був абсолютно звичайним хлопцем. "Він був тихий, спокійний хлопець. Прийшов до коледжу з рушницею, почав стріляти. Ніхто не чіпав його ", – рохповідають вони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в підмосковній Івантєєвці підліток влаштував теракт у школі. Учень 9-А класу прийшов у школу з травматичним пістолетом свого батька і петардами. Першій він вистрілив у голову вчительці інформатики.

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