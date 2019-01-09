МоваЯзык
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Новини Росії

''Ти наш герой!'' Рятувальники навідали малюка, знайденого під завалами в Магнітогорську

547Читати матеріал російською

Співробітники МНС РФ, яким вдалося дістати живим з-під завалів напівзруйнованого житлового будинку у Магнітогорську 11-місячного малюка Ваню Фокіна, навідали дитину у лікарні.

Петро Гриценко й Анатолій Чумічов змогли побачити врятованого ними 31 грудня хлопчика, повідомляє "Перший канал". Зараз дитина перебуває на лікуванні в одній із клінік Москви.

"Видужуй, мій солодкий богатирю, матусю слухайся. Ми за тобою слідкуємо. Всі тобі привіт передають", – промовив Гриценко, який і дістав дитину з-під руїн.

Новини
Різдвяне диво: врятований з-під завалів у Магнітогорську малюк прийшов до тями
''Ти наш герой!'' Рятувальники навідали малюка, знайденого під завалами в Магнітогорську

Скріншот із відео

Рятувальники подарували на пам'ять іграшку

Рятувальники подарували на пам'ять іграшку

Скріншот із відео

Відзначається, що співробітники МНС приїхали всім загоном, щоб відвідати малюка, проте не змогли потрапити до реанімації, де все ще знаходиться хлопчик.

"Коли Ваня підросте, обов'язково прийдемо до нього всі разом. І скажемо: "Ми раді, що ти живий і здоровий!" – розповіли рятувальники, розчулившись під час спілкування з мамою дитини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вибух у Магнітогорську прогримів у ніч на 31 грудня. В результаті НП звалився весь під'їзд багатоповерхового будинку.

Під завалами знайшли 11-місячну дитину, яка дивом вижила на 30-градусному морозі.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги