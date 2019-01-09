''Ти наш герой!'' Рятувальники навідали малюка, знайденого під завалами в Магнітогорську

Співробітники МНС РФ, яким вдалося дістати живим з-під завалів напівзруйнованого житлового будинку у Магнітогорську 11-місячного малюка Ваню Фокіна, навідали дитину у лікарні.

Петро Гриценко й Анатолій Чумічов змогли побачити врятованого ними 31 грудня хлопчика, повідомляє "Перший канал". Зараз дитина перебуває на лікуванні в одній із клінік Москви.

"Видужуй, мій солодкий богатирю, матусю слухайся. Ми за тобою слідкуємо. Всі тобі привіт передають", – промовив Гриценко, який і дістав дитину з-під руїн.

Скріншот із відео

Рятувальники подарували на пам'ять іграшку Скріншот із відео

Відзначається, що співробітники МНС приїхали всім загоном, щоб відвідати малюка, проте не змогли потрапити до реанімації, де все ще знаходиться хлопчик.

"Коли Ваня підросте, обов'язково прийдемо до нього всі разом. І скажемо: "Ми раді, що ти живий і здоровий!" – розповіли рятувальники, розчулившись під час спілкування з мамою дитини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вибух у Магнітогорську прогримів у ніч на 31 грудня. В результаті НП звалився весь під'їзд багатоповерхового будинку.

Під завалами знайшли 11-місячну дитину, яка дивом вижила на 30-градусному морозі.

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