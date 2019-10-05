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6 жовтня • оновлено в 18:00
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"Ти хворий, чи що?!" У Росії дитину замкнули в камері схову. Відео

5.6т Читати матеріал російською

У Росії в місті Гарячий Ключ в одному з торгових центрів дитину закрили в шафці камери схову.

Відповідне відео з'явилося в Telegram-каналі Hue. На кадрах видно, як співробітники ТЦ намагаються визволити хлопчика (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Коли хлопчика звільнили, виявилося, що це дитина однієї зі співробітниць супермаркету. Її тут же покликали на місце інциденту. Реакція жінки здивувала.

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Дитину закрили в шафці камери схову

Дитину закрили в шафці камери схову

скрін відео

"Дімо, ти що хворий?" – закричала вона на хлопчика, після чого відео обірвалося.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії на борту літака, який прямував з Москви до Грозного, померла дитина. Дівчинці було всього два місяці.

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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну так чурки это к них в порядке вещей
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Ну а чё такого? Пусть с детства привыкает..
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