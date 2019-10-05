"Ти хворий, чи що?!" У Росії дитину замкнули в камері схову. Відео

У Росії в місті Гарячий Ключ в одному з торгових центрів дитину закрили в шафці камери схову.

Відповідне відео з'явилося в Telegram-каналі Hue. На кадрах видно, як співробітники ТЦ намагаються визволити хлопчика (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Коли хлопчика звільнили, виявилося, що це дитина однієї зі співробітниць супермаркету. Її тут же покликали на місце інциденту. Реакція жінки здивувала.

Дитину закрили в шафці камери схову скрін відео

"Дімо, ти що хворий?" – закричала вона на хлопчика, після чого відео обірвалося.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії на борту літака, який прямував з Москви до Грозного, померла дитина. Дівчинці було всього два місяці.

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