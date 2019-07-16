Теж навчав Путіна літати: стало відомо ім'я другої жертви аварії вертольота в Росії

В результаті аварії вертольота "Робінзон" у Солнечногорському районі Підмосков'я (РФ), крім глави Об'єднаної Федерації надлегкої авіації Росії Ігоря Нікітіна, загинув пілот Олег Чернігін. Вони удвох навчали президента країни Володимира Путіна: Нікітін відповідав за льотну частину, а Чернігін – за теорію.

Як стало відомо "МК", напередодні трагедії 58-річний Чернігін сказав сину Костянтину, що поїде на аеродром, але про політ на вертольоті нічого не говорив, та й навичок керування таким типом судна у нього не було. Син Чернігіна припустив, що батько з Нікітіним могли робити обліт території.

За інформацією видання, спочатку Нікітін був керівником Чернігіна, а потім вони стали друзями, партнерами і співавторами. У 2011 році удвох довго навчали тодішнього прем'єр-міністра Путіна льотній справі: широкому загалу результати презентували лише у 2012 році, додають журналісти.

Олег Чернігін Facebook Олега Чернігіна

Автор матеріалу повідомив, що син Чернігіна працює на кафедрі аеродинаміки, конструкції та міцності літальних апаратів Московського державного технічного університету ім. Н. Баумана. За словами Чернігіна-молодшого, батько був конструктором, проєктувальником, пілотом-інструктором зі стажем понад 30 років. Він також додав, що дружина пілота загинула 1,5 роки тому в автокатастрофі – після цього він замкнувся в собі.

Видання написало, що поки розглядаються три причини катастрофи – погода, техніка і людський фактор, і додало, що поки Чернігін, як і Нікітін, юридично вважається як невпізнаний, а у вівторок, 16 липня, відбудеться процедура впізнання в Солнечногорському морзі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У російському Підмосков'ї, 14 липня, зазнав аварії вертоліт Robinson, в якому був інструктор президента РФ Володимира Путіна.

Потім стало відомо, що в полі біля села Панське під Солнечногорськом, де трапилася НП, часто сідали повітряні судна.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.