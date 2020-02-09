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9 лютого • оновлено в 19:03
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Тест ДНК для "няш-мяш": Поклонська вирішила довести зв'язок із Україною

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Нелегітимна дпутатка Держдуми Росії, колишня "прокурорка" окупованого Криму Наталія Поклонська заявила, що вирішила зробити генетичний тест, аби довести свою приналежність до української національності.

Дослідження вона замовила в одній із московських клінік. Про це скандальна політикиня написала в своєму Telegram-каналі.

"Нещодавно заявила на ТБ: "Я – російська українка". І почалася буря в склянці: "Та як вона посміла?!", "Що вона собі дозволяє?!". У повітрі повисло головне питання: "Ху із місіс Поклонська?" (ну, за національністю)", – розповіла вона причину такого вчинку.

Поклонська зробила ДНК-тест, щоб довести зв'язок із Україною

Поклонська зробила ДНК-тест, щоб довести зв'язок із Україною

За її словами, ДНК дбайливо зберігає всю інформацію про людину – "як прокурорський архів, де "всі ходи записані". Тож незабаром головна загадка її походження буде розкрита.

"Тепер дізнаємося, яка кров у мені намішана. Раптом виявиться, що разом із російською та українською кров'ю у мені є спадщина древніх і влахів, які багатьох лякають? Або з'ясується, що я татарка більше, ніж божевільний радикал Джемілєв? А раптом у нас із Зеленським загальні предки? Питань тьма!" – заявила Поклонська.

Також нелегітимна депутатка підкреслила, що пишається своїми предками, й анонсувала швидку відповідь на "головне питання російської політики".

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Як писав OBOZREVATEL, раніше Наталія Поклонська похвалилася своєю "голлівудською фотосесією", "скромно" назвавши себе "красунею".

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Автор
Діна Баронова
Особа
Наталя Поклонська
Місце
Росія
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Червоний Данило
Червоний Данило
ТП
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
"Я – русская украинка". Что это за идиома для идиотов? Няш-Мяш сама придумала?
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
большинство украинцев - дети собачьей свадьбы, особенно западенцы... даже внешне видно, что ничего славянского у них нет... большинство здешних комментаторов с руины могут посмотреть в зеркало, и в этом убедиться... а Наташа - голубоглазая, белокожая и русоволосая славянка...
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