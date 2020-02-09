Тест ДНК для "няш-мяш": Поклонська вирішила довести зв'язок із Україною

Нелегітимна дпутатка Держдуми Росії, колишня "прокурорка" окупованого Криму Наталія Поклонська заявила, що вирішила зробити генетичний тест, аби довести свою приналежність до української національності.

Дослідження вона замовила в одній із московських клінік. Про це скандальна політикиня написала в своєму Telegram-каналі.

"Нещодавно заявила на ТБ: "Я – російська українка". І почалася буря в склянці: "Та як вона посміла?!", "Що вона собі дозволяє?!". У повітрі повисло головне питання: "Ху із місіс Поклонська?" (ну, за національністю)", – розповіла вона причину такого вчинку.

Поклонська зробила ДНК-тест, щоб довести зв'язок із Україною

За її словами, ДНК дбайливо зберігає всю інформацію про людину – "як прокурорський архів, де "всі ходи записані". Тож незабаром головна загадка її походження буде розкрита.

"Тепер дізнаємося, яка кров у мені намішана. Раптом виявиться, що разом із російською та українською кров'ю у мені є спадщина древніх і влахів, які багатьох лякають? Або з'ясується, що я татарка більше, ніж божевільний радикал Джемілєв? А раптом у нас із Зеленським загальні предки? Питань тьма!" – заявила Поклонська.

Також нелегітимна депутатка підкреслила, що пишається своїми предками, й анонсувала швидку відповідь на "головне питання російської політики".

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Як писав OBOZREVATEL, раніше Наталія Поклонська похвалилася своєю "голлівудською фотосесією", "скромно" назвавши себе "красунею".

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