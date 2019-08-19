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"Термос узяв?" Опубліковані перші кадри з Путіним у Франції

1.1т Читати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін у понеділок, 19 серпня, прибув до Марселя (Франція), щоб зустрітися з главою держави Еммануелем Макроном.

Відповідне відео опублікував журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Розпочався візит президента Росії до Франції", – написав він.

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Володимир Путін

Володимир Путін

Скріншот з відео

Користувачі підняли на сміх кадри з Путіним. "Навіщо прилетів?", "З Наполеоном поспілкуватися", "Де комісар Жибер?", "Таксі-6" знімуть із Путіним", "Санкціоночки поїсти", "Аж підстрибом біжить, остогидла йому Росія", "Завжди дивлюся уважно, як він спускається або піднімається, думаю силою думки доб'юся нарешті, що цей шматок протухлого м'яса шмякнется і розлетиться", "Термос узяв?" – написали в коментарях.

"Термос узяв?" Опубліковані перші кадри з Путіним у Франції
"Термос узяв?" Опубліковані перші кадри з Путіним у Франції
"Термос узяв?" Опубліковані перші кадри з Путіним у Франції
"Термос узяв?" Опубліковані перші кадри з Путіним у Франції

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Кремлі заявили, що головна тема переговорів Путіна з Макроном – Україна.

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Особи
Володимир Путін Еммануель Макрон
Місце
Франція
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Юг Руси
Юг Руси
Так Термос на Укроину ещё Патрашенка привёз ... )
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CARGO 100
CARGO 100
"Термос взял?" Взял ... И вертолёт тоже ...
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