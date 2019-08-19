"Термос узяв?" Опубліковані перші кадри з Путіним у Франції

Президент Росії Володимир Путін у понеділок, 19 серпня, прибув до Марселя (Франція), щоб зустрітися з главою держави Еммануелем Макроном.
Відповідне відео опублікував журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
"Розпочався візит президента Росії до Франції", – написав він.
Володимир Путін
Скріншот з відео
Користувачі підняли на сміх кадри з Путіним. "Навіщо прилетів?", "З Наполеоном поспілкуватися", "Де комісар Жибер?", "Таксі-6" знімуть із Путіним", "Санкціоночки поїсти", "Аж підстрибом біжить, остогидла йому Росія", "Завжди дивлюся уважно, як він спускається або піднімається, думаю силою думки доб'юся нарешті, що цей шматок протухлого м'яса шмякнется і розлетиться", "Термос узяв?" – написали в коментарях.
Володимир Путін прилетів до Марселя: Розпочався візит президента Росії до Франції pic.twitter.com/S4W5MGTMAN- Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) August 19, 2019
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Кремлі заявили, що головна тема переговорів Путіна з Макроном – Україна.
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