"Термос узяв?" Опубліковані перші кадри з Путіним у Франції

Президент Росії Володимир Путін у понеділок, 19 серпня, прибув до Марселя (Франція), щоб зустрітися з главою держави Еммануелем Макроном.

Відповідне відео опублікував журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Розпочався візит президента Росії до Франції", – написав він.

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Володимир Путін Скріншот з відео

Користувачі підняли на сміх кадри з Путіним. "Навіщо прилетів?", "З Наполеоном поспілкуватися", "Де комісар Жибер?", "Таксі-6" знімуть із Путіним", "Санкціоночки поїсти", "Аж підстрибом біжить, остогидла йому Росія", "Завжди дивлюся уважно, як він спускається або піднімається, думаю силою думки доб'юся нарешті, що цей шматок протухлого м'яса шмякнется і розлетиться", "Термос узяв?" – написали в коментарях.

Володимир Путін прилетів до Марселя: Розпочався візит президента Росії до Франції pic.twitter.com/S4W5MGTMAN - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) August 19, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Кремлі заявили, що головна тема переговорів Путіна з Макроном – Україна.

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