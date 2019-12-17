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17 грудня • оновлено в 11:22
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Теракти, війни та вбивства: опубліковані знакові фото Путіна за 20 років при владі

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31 грудня 2019 року виповнюється 20 років, як президент РФ Володимир Путін вперше зайняв пост глави російської держави.

Видання ВВС зібрало 20 фото, які показують два десятиліття правління Путіна в Росії.

Володимир Путін став президентом РФ 31 грудня 1999 року, коли тодішній глава Кремля Борис Єльцин пішов у відставку.

Новини
Людина з партії Путіна затримана за підозрою у вбивстві

Правління Путіна почалося на тлі конфлікту в Чечні. Російські сили осадили столицю Грозний. На початок президентства припав один з найстрашніших терактів – облога школи в Беслані, де загинуло 330 осіб.

Також при Путіні затонула підводний човен "Курськ". Під час трагедії президент РФ навіть не перервав свою відпустку. У катастрофі підводного човна "Курськ" загинули 118 членів екіпажу.

Путін і Єльцин

Путін і Єльцин

Путін в кабіні винищувача

Путін в кабіні винищувача

Путін і уряд РФ

Путін і уряд РФ

У 2001 році Путін відвідав США, де зустрычався з президентом Джорджем Бушем-молодшим. Королева Єлизавета запросила Путіна з державним візитом в 2003 році – він став першим російським лідером з 1874 року, який отримав таке запрошення

У 2008 році згідно з російською конституцією, Путін не міг залишатися на посаді президента третій рік поспіль, тому новим президентом був обраний прем'єр-міністр Дмитро Медведєв. Його правління запам'яталося вторгненням Росії до Грузії.

У 2012 році Путін після змін до Конституції РФ знову обраний президентом терміном на шість років. У 2014 році Росія окупувала Крим і вторглася на Донбас.

Путін і дружини загиблих моряків "Курська"

Путін і дружини загиблих моряків "Курська"

Путін і Буш-молодший

Путін і Буш-молодший

Путін і Берлусконі

Путін і Берлусконі

Путін і королева Єлизавета

Путін і королева Єлизавета

Путін на саміті G8

Путін на саміті G8

Путін під час війни в Грузії

Путін під час війни в Грузії

Путін після анексії Криму

Путін після анексії Криму

Путін в окупованому Криму

Путін в окупованому Криму

Путін на саміті "нормандської четвірки"

Путін на саміті "нормандської четвірки"

Путін і Асад

Путін і Асад

Путін і Трамп

Путін і Трамп

Путін і Мей

Путін і Мей

Путін на полюванні

Путін на полюванні

Путін на відпочинку

Путін на відпочинку

Путін грає в хокей

Путін грає в хокей

Путін на ЧС з футболу

Путін на ЧС з футболу

Путін в Росії

Путін в Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, фотографія "самотнього" президента Росії Володимира Путіна розсмішила користувачів мережі.

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Коментарі
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
))) молодцы, оперативно удаляете комментарии... )))
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Слава Великому В.Путину спасшему Россию от пути по которому сегодня пошла Украина! Благодаря В.Путину Россия смогла подняться и занять второе место в рейтинге самых влиятельных стран Мира.
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фил филька
фил филька
даааа уж. сюда будут упоротые забегать толпами)) стока фоток их любимейшего темнейшего! можно молиться даже без перерыва на обед))
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