Теракти, війни та вбивства: опубліковані знакові фото Путіна за 20 років при владі

31 грудня 2019 року виповнюється 20 років, як президент РФ Володимир Путін вперше зайняв пост глави російської держави.
Видання ВВС зібрало 20 фото, які показують два десятиліття правління Путіна в Росії.
Володимир Путін став президентом РФ 31 грудня 1999 року, коли тодішній глава Кремля Борис Єльцин пішов у відставку.
Правління Путіна почалося на тлі конфлікту в Чечні. Російські сили осадили столицю Грозний. На початок президентства припав один з найстрашніших терактів – облога школи в Беслані, де загинуло 330 осіб.
Також при Путіні затонула підводний човен "Курськ". Під час трагедії президент РФ навіть не перервав свою відпустку. У катастрофі підводного човна "Курськ" загинули 118 членів екіпажу.
Путін і Єльцин
Путін в кабіні винищувача
Путін і уряд РФ
У 2001 році Путін відвідав США, де зустрычався з президентом Джорджем Бушем-молодшим. Королева Єлизавета запросила Путіна з державним візитом в 2003 році – він став першим російським лідером з 1874 року, який отримав таке запрошення
У 2008 році згідно з російською конституцією, Путін не міг залишатися на посаді президента третій рік поспіль, тому новим президентом був обраний прем'єр-міністр Дмитро Медведєв. Його правління запам'яталося вторгненням Росії до Грузії.
У 2012 році Путін після змін до Конституції РФ знову обраний президентом терміном на шість років. У 2014 році Росія окупувала Крим і вторглася на Донбас.
Путін і дружини загиблих моряків "Курська"
Путін і Буш-молодший
Путін і Берлусконі
Путін і королева Єлизавета
Путін на саміті G8
Путін під час війни в Грузії
Путін після анексії Криму
Путін в окупованому Криму
Путін на саміті "нормандської четвірки"
Путін і Асад
Путін і Трамп
Путін і Мей
Путін на полюванні
Путін на відпочинку
Путін грає в хокей
Путін на ЧС з футболу
Путін в Росії
Як повідомляв OBOZREVATEL, фотографія "самотнього" президента Росії Володимира Путіна розсмішила користувачів мережі.
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