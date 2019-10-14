ПЕСЕНКА НАЦГВАРДЯШКИ
Я был когда-то странный,
Жил в городишке ср*ном,
Ходил на танцы пьяный,
А кто сейчас не пьёт?
Теперь я – Нацгвардяшка,
И каждая какашка
Меня при встрече
Очень больно бьёт.
Я повидал немало
Через своё забрало,
Из-под забрала виден,
Ужасно страшный вид:
Из проходящих граждан
Стаканчиком бумажным
Меня ударить
Каждый норовит.
Живу я в ожидании
Физических страданий,
Я дома в Мухосранске
Так сильно не страдал.
Меня любой как здрасьте
Ухватит за запястье
За то, что я ему
По морде дал.
Под чёрные забрала
Укрыв свои мордашки,
Любой из нас немало
Либерасни забрал.
Мы с Золотовым Витей,
И зря не говорите,
Он самый лучший
В мире генерал!
Одеты нацгвардяшки
Как ниндзя-черепашки,
Ещё на космонавта
Похож из нас любой.
А тот, кто рушит скрепы
На денежки Госдепа –
Предатель, и к то-
Му же, голубой!
Я лично это видел:
Наш враг, подобно гниде,
Готов меня обидеть
И вывихнуть плечо,
Поэтому герои
Всегда гуляют строем
И строй наш любят
Очень горячо.
Я был когда-то странным,
И мозгом деревянным
Подобно Буратине
Едва соображал,
Теперь я – Нацгвардяшка,
И мне Устинов Пашка
Своим зловредным
Видом угрожал.
(Будет исполняться Ефремовым в шлеме ОМОНА/нацгвардии с чёрным забралом и с чёрными ушами чебурашки/Мики Мауса)
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