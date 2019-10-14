ПЕСЕНКА НАЦГВАРДЯШКИ

Я был когда-то странный,

Жил в городишке ср*ном,

Ходил на танцы пьяный,

А кто сейчас не пьёт?

Теперь я – Нацгвардяшка,

И каждая какашка

Меня при встрече

Очень больно бьёт.

Я повидал немало

Через своё забрало,

Из-под забрала виден,

Ужасно страшный вид:

Из проходящих граждан

Стаканчиком бумажным

Меня ударить

Каждый норовит.

Живу я в ожидании

Физических страданий,

Я дома в Мухосранске

Так сильно не страдал.

Меня любой как здрасьте

Ухватит за запястье

За то, что я ему

По морде дал.

Под чёрные забрала

Укрыв свои мордашки,

Любой из нас немало

Либерасни забрал.

Мы с Золотовым Витей,

И зря не говорите,

Он самый лучший

В мире генерал!

Одеты нацгвардяшки

Как ниндзя-черепашки,

Ещё на космонавта

Похож из нас любой.

А тот, кто рушит скрепы

На денежки Госдепа –

Предатель, и к то-

Му же, голубой!

Я лично это видел:

Наш враг, подобно гниде,

Готов меня обидеть

И вывихнуть плечо,

Поэтому герои

Всегда гуляют строем

И строй наш любят

Очень горячо.

Я был когда-то странным,

И мозгом деревянным

Подобно Буратине

Едва соображал,

Теперь я – Нацгвардяшка,

И мне Устинов Пашка

Своим зловредным

Видом угрожал.

(Будет исполняться Ефремовым в шлеме ОМОНА/нацгвардии с чёрным забралом и с чёрными ушами чебурашки/Мики Мауса)

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