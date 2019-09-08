"Тепер тільки насильство": путінський режим змінив опору – журналіст

Правлячий режим президента Володимира Путіна в Росії "принципово змінив свою опору".

"Тепер це тільки насильство, тільки силові структури, тільки путінські суди, путінська прокуратура, путінський Слідчий комітет і путінська Росгвардія разом з поліцією". Таку думку в блозі OBOZREVATEL висловив російський журналіст Ігор Яковенко.

"Ніяких інших опор у цього режиму більше немає", – констатував він.

Володимир Путін в ході відвідин 1-го оперативного полку московської поліції Офіційний сайт президента РФ

"Одне з підтверджень цього - абсолютна неадекватність відповідей на ті протести, які ми сьогодні спостерігаємо. Протести не надто сильні, не надто добре організовані, протести без якогось серйозного плану змін. І тим не менше, навіть такі протести призвели до такого результату" , – заявив журналіст.

За його оцінками, рано чи пізно станеться "або його ( Путіна, - Ред.) переміщення на нари, або просто його зникнення", однак назвати терміни подібних змін поки що неможливо.

Як писав OBOZREVATEL, за підсумками протестів в Москві, які відбулися 31 серпня, були затримані співробітники організації "Фонд боротьби з корупцією" Любов Соболь і Микола Ляскін, а також журналіст "Нової газети" Ілля Азар.

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