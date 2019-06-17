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"Тепер одружитися повинен!" Путін спантеличив мережу новим "інтимом"

11.5тЧитати матеріал російською

Президента Росії Володимира Путіна висміяли в мережі через підігрування лідеру КНР Сі Цзіньпіну.

Ролик з поздоровленням російського лідера в день народження голови КНР оприлюднив в Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов.

"Путін – Сі Цзіньпіну: У нас така незвичайна робота, яка змушує і в дні народження виконувати свій обов'язок. Я радий, що у мене є такий друг, як ви", – сказано в підписі до відео.

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У мережі відреагували глузуванням: "Після такого зізнання порядний чоловік повинен на Володі одружитися", "Але раніше вони пмусятьзлитися в тривалому поцілунку під рахунок присутніх, тим самим довівши всьому світу вірність і відданість один одному і в подарунок китайцеві весь ліс Росії", "Особисті дружки, але не Росії", "Той випадок, коли людина зовсім втратила реальність і вважає, що люди в свій день народження не ходять на роботу", "І в свята, і в будні, для президента Путіна і Сі Цзіньпіна почуття обов'язку перш всього", "Цікаво, а кому-небудь на роботі дають вихідний тільки тому що у нього ДР? У нас, наприклад, і мови про це немає", "У китайців вже скоро гангрена почнеться... від лизання дупи...".

"Тепер одружитися повинен!" Путін спантеличив мережу новим "інтимом"
"Тепер одружитися повинен!" Путін спантеличив мережу новим "інтимом"
"Тепер одружитися повинен!" Путін спантеличив мережу новим "інтимом"
"Тепер одружитися повинен!" Путін спантеличив мережу новим "інтимом"
"Тепер одружитися повинен!" Путін спантеличив мережу новим "інтимом"
"Тепер одружитися повинен!" Путін спантеличив мережу новим "інтимом"
"Тепер одружитися повинен!" Путін спантеличив мережу новим "інтимом"
"Тепер одружитися повинен!" Путін спантеличив мережу новим "інтимом"
"Тепер одружитися повинен!" Путін спантеличив мережу новим "інтимом"
"Тепер одружитися повинен!" Путін спантеличив мережу новим "інтимом"
"Тепер одружитися повинен!" Путін спантеличив мережу новим "інтимом"

Як повідомляв OBOZREVATEL, Путін перед початком Наради зі взаємодії і заходів довіри в Азії, яка відбулася в Душанбе, встиг потрапити у новий курйоз. Так, в мережі з'явилися фото і відео його "жарких" обіймів з главою Таджикистану Емомалі Рахмоном.

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Особи
Володимир ПутінСі Цзіньпін
Місце
Росія
Теги
Новини Росіївидеосоцмережі
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Северо-Запад Эдуард
Северо-Запад Эдуард
На Украине показывали как Юнкер Зеленского опускал, разве что сраке не похлопал
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Обоз как всегда в своём репертуаре, насобирает комментариев дегенератов и довольный новость склепает... Помойка и есть помойка
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
20 июня 2019 года в прямом эфире , телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ и ОТР, радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России» выйдет специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным». Веб-сайт:moskva-putinu.ru
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