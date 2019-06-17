"Тепер одружитися повинен!" Путін спантеличив мережу новим "інтимом"

Президента Росії Володимира Путіна висміяли в мережі через підігрування лідеру КНР Сі Цзіньпіну.

Ролик з поздоровленням російського лідера в день народження голови КНР оприлюднив в Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов.

"Путін – Сі Цзіньпіну: У нас така незвичайна робота, яка змушує і в дні народження виконувати свій обов'язок. Я радий, що у мене є такий друг, як ви", – сказано в підписі до відео.

Путін - Сі Цзіньпіну: У нас така незвичайна робота, яка змушує і в дні народження виконувати свій обов'язок. Я радий, що у мене є такий друг, як ви pic.twitter.com/NNj3JPROLT - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 16 червня 2019 р

У мережі відреагували глузуванням: "Після такого зізнання порядний чоловік повинен на Володі одружитися", "Але раніше вони пмусятьзлитися в тривалому поцілунку під рахунок присутніх, тим самим довівши всьому світу вірність і відданість один одному і в подарунок китайцеві весь ліс Росії", "Особисті дружки, але не Росії", "Той випадок, коли людина зовсім втратила реальність і вважає, що люди в свій день народження не ходять на роботу", "І в свята, і в будні, для президента Путіна і Сі Цзіньпіна почуття обов'язку перш всього", "Цікаво, а кому-небудь на роботі дають вихідний тільки тому що у нього ДР? У нас, наприклад, і мови про це немає", "У китайців вже скоро гангрена почнеться... від лизання дупи...".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Путін перед початком Наради зі взаємодії і заходів довіри в Азії, яка відбулася в Душанбе, встиг потрапити у новий курйоз. Так, в мережі з'явилися фото і відео його "жарких" обіймів з главою Таджикистану Емомалі Рахмоном.

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