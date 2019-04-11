Ізоляції рунета бути: росіянин озвучив наслідки "залізної завіси"

Жителі РФ не вірять, що у влади знайдуться дієві інструменти для ізоляції Росії від світового інтернету.

"Одна справа ухвалити закон, інша справа почати його реалізувати. Багато хто взагалі не вірить, що це можливо, згадуючи, як тут намагалися глушити Telegram і що з цього вийшло", – сказав у коментарі OBOZREVATEL російський журналіст Олександр Риклін.

facebook/sergey.elkin

Втім, росіянин не заперечує, що це дійсно може бути небезпечно, в разі, якщо в РФ таки розробили реальний механізм відключення російського сегмента від світової "павутини".

"Ризики присутні, але ми їх поки не можемо оцінити, ми не розуміємо, наскільки вони реально будуть готові обмежувати доступ росіян до світової мережі, це перше питання. А друге питання, які у них для цього є технічні можливості", – зазначив Риклін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, депутати Державної думи Росії розробили і підтримали в другому читанні законопроект, який дозволяє владі взяти під контроль інтернет.

Згідно з проголосованими поправками, документ повинен набути чинності з 1 листопада 2019 року.

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