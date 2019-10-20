Головна Новини
20 жовтня • оновлено в 15:42
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

"Те англічанка паскудить, то Україна заважає": Ахеджакова жорстко засудила російських пропагандистів

1.3т Читати матеріал російською

Російські журналісти, замість того, щоб займатися висвітленням проблем своєї країни, постійно шукають ворога за її межами, хоч його там немає.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL сказала російська актриса Лія Ахеджакова, відповідаючи на питання про те, що 95% новин, які показують по російському ТБ стосуються України. За її словами, це вже перетворилося в національну ідею.

Лія Ахеджакова засудила пропаганду Росії

Лія Ахеджакова засудила пропаганду Росії

"Є така національна ідея – шукати весь час ворога там, де його немає. То американці у них винні, то англічанка паскудить, то Україна заважає нам жити, то Грузія неприємна. А те, що грошей немає, села горять, затоплені величезні райони, іпотека, хворі діти, ліків немає, зарплата убога – пропаганді нецікаво. Гребенщиков недавно в своїй пісні сформулював нашу телепропаганду (музикант написав, що російські журналісти висвітлюють тільки те, що їм наказує влада зверху. – ред), і цей діагноз вже ніколи не відмити", – впевнена актриса.

Новини
Ні російській пропаганді! Європарламент поставив на місце РФ

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії запустили електронну петицію із закликом не допустити отримання громадянства пропагандистом Росії Володимиром Соловйовим, у якого вже є вид на проживання в країні, і заборонити йому в'їзд до Євросоюзу.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Галина Остаповець Галина Остаповець
Теми
Російсько-український конфлікт російська пропаганда
Особи
Лія Ахеджакова Борис Гребенщиков
Місце
Росія
Теги
пропаганда Новини Росії
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
5
3
Смішно
5
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Mega Death
Mega Death
Не зря Гафт написал, ))- "Играет роли одинаково ,артистка Лия Ахеджакова." Помню фото Лии и подпись "Je suis ISIS"! Бабушка не в себе. Ее понравились крики Москаляку на гиляку!))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Пигин Макс
Пигин Макс
Бабулька опять всё перепутала. Это на Украине 98% новостей о России. Достаточно посмотреть Обоз и всё станет понятно. Да и поиск внешнего врага, любимое занятие украинцев...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
70rus Konstantinov
70rus Konstantinov
Старушка окончательно свихнулась."98% только об Окраинушки".бгг
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Блоги / думки

ads pixel