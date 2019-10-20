"Те англічанка паскудить, то Україна заважає": Ахеджакова жорстко засудила російських пропагандистів

Російські журналісти, замість того, щоб займатися висвітленням проблем своєї країни, постійно шукають ворога за її межами, хоч його там немає.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL сказала російська актриса Лія Ахеджакова, відповідаючи на питання про те, що 95% новин, які показують по російському ТБ стосуються України. За її словами, це вже перетворилося в національну ідею.

Лія Ахеджакова засудила пропаганду Росії

"Є така національна ідея – шукати весь час ворога там, де його немає. То американці у них винні, то англічанка паскудить, то Україна заважає нам жити, то Грузія неприємна. А те, що грошей немає, села горять, затоплені величезні райони, іпотека, хворі діти, ліків немає, зарплата убога – пропаганді нецікаво. Гребенщиков недавно в своїй пісні сформулював нашу телепропаганду (музикант написав, що російські журналісти висвітлюють тільки те, що їм наказує влада зверху. – ред), і цей діагноз вже ніколи не відмити", – впевнена актриса.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії запустили електронну петицію із закликом не допустити отримання громадянства пропагандистом Росії Володимиром Соловйовим, у якого вже є вид на проживання в країні, і заборонити йому в'їзд до Євросоюзу.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.