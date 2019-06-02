"Такого раніше не було": з'явилися подробиці вибуху на заводі у Росії

В результаті вибуху в російському місті Дзержинську було вибито скло в радіусі трьох кілометрів. Кількість постраждалих в результаті події перевищила 89 осіб, 15 з них потрапили до лікарні.

У прес-службі адміністрації міста заявили про пошкодження скління в 185 будинках, передає "Інтерфакс". Відзначається, що серед постраждалих - 44 співробітника заводу, 45 жителів прилеглих територій.

Регіональне управління СК Росії порушило кримінальну справу за статтею "порушення вимог промислової безпеки виробничих об'єктів" (ч. 1 ст. 217 КК РФ).

Депутат міськдуми від "Єдиної Росії" і т.в.о. виконавчого директора ДержНДІ "Кристал" Олександр Мєркін розповів "Новой газете" подробиці вибуху.

"О 12 годині на підприємстві вибухнули два склади, де зберігалися вибухові речовини. Була пожежа, пожежники приїхали вчасно, професійно спрацювали. Загрози населенню, загрози повторних вибухів немає", - заявив він.

Вибух у Дзержзинську

У той же час він не зміг сказати, що призвело до вибухів.

"На складах не відбувається ніяких технологічних операцій. Там не ведуться ніякі синтези, ніякі процеси з опорядження. Тільки зберігання. Що привело - буде розбиратися вже Слідчий комітет", - додав чиновник.

Вибух у Дзержинську

Він також розповів, завдяки чому вдалося уникнути масових жертв.

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"На території перебували 97 осіб. 28 осіб - працівники "Кристалу", 69 - працівники ДержНІІмаш, це підрядна організація, яка займалася ремонтом інфраструктурної частини заводу. Всіх ми вивели, всіх дорахували, всіх обдзвонили. Деякі звернулися за допомогою до медсанчастини. Двоє отримали ушкодження середньої тяжкості, решта - легкі, їх відпустили", - зазначив Мєркін.

Вибух у Дзержинську

Чиновник пояснив, що робітники врятувалися, бо не перебували поруч зі складами - не дозволено. А ті будівлі, в яких вони були, захищені обвалуваннями - насипами, спроектованими "якраз для таких випадків".

Днем на трасі М-7 в районі Дзержинська і на основних виїздах рух було паралізовано - здавалося, що люди масово покидають місто. Але Дзержинськ швидко прийшов до тями.

"Ну, щоб ось так (сильно. - Ред.) - раніше не було, звичайно. Я сам там працював кіпівцем (наладчик контрольно-вимірювальних приладів. - Ред.), всяке бувало. А мати у мене у 1984 році загинула під час вибуху. Сімнадцять років мені було. Так що ми люди звиклі", - розповів місцевий підприємець Сергій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у російському місті Дзержинськ Нижегородської області 1 червня прогриміла серія вибухів на території заводу боєприпасів "Кристал".

Надзвичайна подія сталася в цеху по виробництву тротилу. В було зруйновано адміністративну будівлю, сталася пожежа.

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