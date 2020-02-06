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7 лютого • оновлено в 09:21
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"Таких купа": топпропагандист Кремля сказав, хто замінить Путіна

3.2т
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Пропагандист Кремля Володимир Соловйов розповів, хто може стати наступником президента Росії Володимира Путіна.

Своїми роздумами він поділився в інтерв'ю "Комсомольской правде". Ведучий спростував можливість варіанту, за якого Путін очолить Держраду і буде правити РФ і далі.

"Путін сказав, що двовладдя неприйнятне. Що якщо буде президент, то не може з'явитися структура, яка як би дублює. Путіна безпосередньо про це запитали. Він сказавне буде так", – підкреслив Соловйов.

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Соловйов сказав, хто замінить Путіна

Соловйов сказав, хто замінить Путіна

Наступним президентом, за словами рупора Кремля, стане "той, кого обере народ". "А якщо говорити серйозно, до 2024 року ще досить багато часу. Вони так швидко самі не показуються. Адже ми розуміємо хто може бути президентом Росії? Якщо ви подивитеся, то побачите, скажімо так, купу людей, які володіють необхідними характеристиками", – висловився Соловйов.

Він заявив, що Путін навряд чи після себе хоче бачити такого ж, як він сам.

"Я не думаю, що він так на цю тему розмірковує. Я не думаю, що Путін намагається знайти такого ж, як він. Ні. Це набагато складніше і тонше. Я думаю, що він хоче, в першу чергу, побачити працюючим механізм, який дозволить зберегти Росію, примножити і дати можливість зростання на десятиліття вперед. А це означає, що повинен бути створений і механізм відтворення висококласних професіоналів, що люблять Батьківщину і служать їй", – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, одним із найвірогідніших кандидатів на пост Путіна назвали губернатора Тульської області Олексія Дюміна.

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Автор
Ірина Кулініч
Особи
Володимир Путін Володимир Соловйов
Місце
Росія
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dfhdfhdf dfdfhdf
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Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! []Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- https://cuz.su/menso
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an and
an and
"любящих родину.." - это кто говорит то? Кто выводит все деньги, детей, бизнес и семьи целиком на Запад? На каких лохов эти речи Соловьева рассчитаны?
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