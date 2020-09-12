Путин и Лавров извинились перед Александром Вучичем за пост Марии Захаровой, в котором официальный представитель МИД строго указала президенту Сербии за его неправильную позу на встрече с президентом США и в качестве примера для подражания опубликовала скриншот кадра "нога на ногу" из фильма "Основной инстинкт" с Шарон Стоун.

Практически одновременно с извинениями Путина и Лаврова прозвучало извинение актрисы Екатерины Шмакова, которой, по ее словам стало стыдно за роль протестующей белоруски в программе "Международная пилорама" Тиграна Кеосаяна. Подставная минчанка жалуется Кеосаяну: "Я после этих митингов оглохла нахрен". От имени белорусского протеста выдает пошлейшие шутки, заявляет, что "на митингах организаторы мало платят.

Позднее Екатерина Шмакова выложила на страничке в Facebook видео с извинениями перед белорусским народом. "Я прошу прощения перед всеми людьми Белоруссии, женщинами", - сказала актриса на камеру, утирая слезы. По ее словам, ей "ужасно стыдно" за сыгранную роль, которая нарушила и ее собственные моральные принципы. "Оправдывать себя тем, что я получаю текст за три минуты до мотора, - это уже неважно, - добавила Екатерина Шмакова. - Я просто искренне прошу прощения перед всеми людьми. Я знаю, как вам больно. Это было ужасно, ужасно безбожно с моей стороны".

Вполне возможно, что девушке Шмаковой, действительно, стало стыдно за соучастие в подлости Кеосаяна. Но с ее извинениями есть одна проблема. Аудитория НТВ, на которую вылилась произведенная с ее участием мерзость, на три порядка больше аудитории ее странички в Facebook. Поэтому исправить совершенную подлость у девушки Шмаковой не получилось, хотя в качестве прецедента ее поступок можно приветствовать. К тому же никаких возможностей рассказать о своем раскаянии на аудиторию, сопоставимую с аудиторией НТВ у нее не было, так что сделала то, что смогла…

С извинениями Путина и Лаврова ситуация совершенно иная. Что тот, что другой располагают избытком ресурсов для полного исправления той, далеко не первой гадости, которую совершила Мария Захарова. Самое простое в этой ситуации – увольнение совершенно одуревшей от собственного хамства хабалки. В качестве примера можно привести извинения, которые в 2002 году пришлось принести тогдашнему канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру американскому президенту Джорджу Бушему-младшим за слова министра юстиции Германии Герты Доблер-Гмелин, которая сравнила политические методы Буша с методами Гитлера. "Угрожая Ираку, Буш хочет отвлечь внимание от внутренних проблем. Это популярный метод. Даже Гитлер так делал", — сообщила Доблер-Гмелин. На этом ее карьера министра закончилась. Шредер не ограничился письменным извинением перед Бушем. Он заявил, что в его "кабинете нет места таким министрам".

Культура политических извинений в России и за рубежом существенно различается. В России сложилась традиция "извинений перед Кадыровым". Источник этих извинений – элементарный страх. Причем, физический. Извинений, источником которых является стыд, в политике обнаружить сложно. Просто потому что их трудно отделить от извинений, которые делаются для очищения имиджа, персонального, или имиджа страны.

Классический пример – Билл Клинтон, который после "моникагейта" просил прощения у страны за то, что ввел ее в заблуждение, и ему удалось этим исправить личный имидж, хотя бы частично. А когда в 1998 году тот же Клинтон извинился перед народом Руанды, он уже "очищал" имидж своей страны. "Мы действовали недостаточно быстро после начала массовых убийств. Мы не должны были превращать лагеря беженцев в убежища для убийц. Мы не сразу назвали эти преступления своим именем — геноцид", - заявил Клинтон, хотя многим тогда эти извинения показались избыточными, поскольку США в геноциде 1994 года практически никто не обвинял.

Вот, далеко не полный перечень политических извинений за последние годы:

- В 2003 году Жак Ширак принес извинения королеве Елизавете за осквернение вандалами кладбища на севере Франции, где покоятся останки британских солдат, погибших во время Первой мировой войны.

- В 2009 году Николя Саркози извинился перед главой правительства Ирландии Брайаном Коуэном за то, каким образом футбольная сборная Франции одержала победу над ирландцами в результате того, как их нападающий Тьерри Анри подыграл себе рукой.

- В 2010 году Барак Обама принес извинения Гватемале за проводившиеся в 1946–1948 годах медицинские исследования, в ходе которых американские врачи намеренно заражали жителей страны венерическими заболеваниями в ходе исследований по эффективности пенициллина при лечении сифилиса.

- В 2016 году Эрдоган извинился перед Путиным за сбитый российский самолет Су-24. "Я хочу еще раз выразить свое сочувствие и глубокие соболезнования семье погибшего российского пилота и говорю: извините", — приводились в сообщении, опубликованном на сайте Кремля слова Эрдогана.

- В 2017 году президент Израиля Реувен Ривлин извинился перед своим мексиканским коллегой за Биньямина Нетаньяху, который поддержал идею Дональда Трампа о возведении стены на границе с Мексикой. "Замечательный успех. Прекрасная идея", - написал Нетаньяху.

А еще филиппинский президент Родриго Дутерте в 2016 году назвал президента США Барака Обаму сукиным сыном. Шли годы. Целых два. И вот, в 2018 году, кода Обама уже не был президентом, Дутерте вдруг вспомнил свои слова и сказал: ?"Господин Обама, я извиняюсь за свои слова. Знайте, что это была просто болтовня. Мы очень хорошо усвоили наши уроки".

В истории России культура политических извинений как-то не прижилась. Борис Николаевич в своем предновогоднем обращении, когда объявлял о своем уходе, попросил прощения у россиян за то, что "не оправдал некоторые надежды".

Путин вообще никогда не признавал своих ошибок, не говоря уже о преступлениях. И никогда ни за что не извинялся. Впрочем, не совсем так. После трагедии на Дубровке, когда по вине силовиков погибли 130 заложников (официальные данные, по данным общественной организации "Норд-Ост" погибли 174 человека), Путин сказал: "Мы не смогли спасти всех. Простите нас". Учитывая все обстоятельства этой трагедии данное "извинение" трудно воспринимать иначе, чем издевательство.

Что же касается Марии Захаровой, чьи хамские кривляния стали уже фирменным стилем российской дипломатии, то за ее судьбу и карьеру не стоит беспокоиться. Такие как она в путинском болоте не тонут. Это их природная среда обитания.

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