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24 жовтня • оновлено в 15:06
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Як у 1905 році: в Росії не виключили масових розстрілів

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Російська влада стрілятиме у протестувальників, якщо їх на вулицях з'явиться велика кількість.

Таке припущення в інтерв'ю OBOZREVATEL зробила російська письменниця Людмила Уліцька. За її словами, подібні події Росія вже проходила під час революції у 1905 році, коли урядові війська почали розстрілювати народні демонстрації.

"Легко можу собі таку картину собі уявити. Таке вже було у 1905 році в Росії, а тоді не такі люті люди були і не так виховані солдати були, як зараз. Тому повірю", – сказала вона, відповідаючи на питання про те, чи буде влада стріляти в людей на протестах.

Розстріли в Росії

Розстріли в Росії

Історія РФ

На зауваження OBOZREVATEL, що такий підхід не демократичний, Улицька порадила забути про це слово, коли мова йде про треті країни світу.

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"Це слово взагалі не має ніякого значення. І не тільки у нас можуть стріляти. Є маса прикладів з Латинської Америки, просто у нас логіка життя стала логікою життя країн третього світу, що дуже сумно. Але тут нічого не поробиш. В Африці теж стріляють", – резюмувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами російського адвоката Миколи Полозова, зараз в Росії немає передумов для масового протесту. Більшість росіян не підтримує акції опозиції в Москві. На вулиці їх може вивести тільки важка економічна ситуація.

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Тема
Протести у Росії
Особа
Людмила Улицька
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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филипп филипыч
филипп филипыч
В октябре 2018 года объявлена персоной нон грата в Азербайджане «за грубое нарушение законодательства республики — незаконное посещение оккупированных территорий Азербайджана» — посещение ею непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. о как! да она потенциальная сепарка)
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Не 1905 не будет все Гапоны ныне на Украине так что низачет ...
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Казбеков Зубег
Казбеков Зубег
Шизофрения прогрессирует, вна украине пора вводить миротворческий психиатрический контингент, с принудительным лечением особенно так называемых "Активистов".
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