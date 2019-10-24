Як у 1905 році: в Росії не виключили масових розстрілів

Російська влада стрілятиме у протестувальників, якщо їх на вулицях з'явиться велика кількість.

Таке припущення в інтерв'ю OBOZREVATEL зробила російська письменниця Людмила Уліцька. За її словами, подібні події Росія вже проходила під час революції у 1905 році, коли урядові війська почали розстрілювати народні демонстрації.

"Легко можу собі таку картину собі уявити. Таке вже було у 1905 році в Росії, а тоді не такі люті люди були і не так виховані солдати були, як зараз. Тому повірю", – сказала вона, відповідаючи на питання про те, чи буде влада стріляти в людей на протестах.

Розстріли в Росії Історія РФ

На зауваження OBOZREVATEL, що такий підхід не демократичний, Улицька порадила забути про це слово, коли мова йде про треті країни світу.

"Це слово взагалі не має ніякого значення. І не тільки у нас можуть стріляти. Є маса прикладів з Латинської Америки, просто у нас логіка життя стала логікою життя країн третього світу, що дуже сумно. Але тут нічого не поробиш. В Африці теж стріляють", – резюмувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами російського адвоката Миколи Полозова, зараз в Росії немає передумов для масового протесту. Більшість росіян не підтримує акції опозиції в Москві. На вулиці їх може вивести тільки важка економічна ситуація.

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