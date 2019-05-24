"Таке кожну зустріч": Путін заборонив пити улюбленій пропагандистці

Президент Російської Федерації Володимир Путін нагородив головного редактора пропагандистського RT Маргариту Симоньян орденом Олександра Невського. Після церемонії глава РФ заборонив пити їй алкоголь.

Як виявилося, одна з улюблених пропагандисток Путіна очікує поповнення в родині.

Коли церемонія нагородження вже відбулася і розносили шампанське, келих протягнули і Маргариті Симоньян.

Путін нагородив Симоньян ТАСС

"Вам не можна", - тут же відреагував президент РФ.

"Так, уже помітно", - кивнула Симоньян.

"Вона сказала, що вона це не спеціально. Але я вже думаю, що, може, і спеціально. Тому що кожен раз, коли ми з вами зустрічаємося, ви вагітні", - заявив Путін.

Путин пошутил над Симоньян : "каждый раз, когда мы с вами встречаемся, вы беременны". И запретил ей пить 🥂 на приёме в Кремле.

"Служу России",- ответила ему Маргарита. pic.twitter.com/Oval6gr1Hi — Главный Либерал (@ChiefLiberal) 24 мая 2019 г.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Симоньян клялася служити вічно топ-пропагандиста Кремля.

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