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"Таке кожну зустріч": Путін заборонив пити улюбленій пропагандистці

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Президент Російської Федерації Володимир Путін нагородив головного редактора пропагандистського RT Маргариту Симоньян орденом Олександра Невського. Після церемонії глава РФ заборонив пити їй алкоголь.

Як виявилося, одна з улюблених пропагандисток Путіна очікує поповнення в родині.

Коли церемонія нагородження вже відбулася і розносили шампанське, келих протягнули і Маргариті Симоньян.

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Путін нагородив Симоньян

Путін нагородив Симоньян

ТАСС

"Вам не можна", - тут же відреагував президент РФ.

"Так, уже помітно", - кивнула Симоньян.

"Вона сказала, що вона це не спеціально. Але я вже думаю, що, може, і спеціально. Тому що кожен раз, коли ми з вами зустрічаємося, ви вагітні", - заявив Путін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Симоньян клялася служити вічно топ-пропагандиста Кремля.

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Тема
російська пропаганда
Особи
Володимир ПутінМаргарита Сімон'ян
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Иванов Дмитрий
Иванов Дмитрий
Любимая пропагандистка Путина - это шл*шка бродский. Никто еще не сделал столько, для дискредитации хохлов чем обосс))
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леня зе
леня зе
помнится кастрюлеголовые выпустили пилотный выпуск впротивовес
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Эта сука ответит за преступления перед челеовечеством в Гааге на ровне с соловьёвыми и киселёвыми
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Стук Кастрюль, во-первых, таки днепровец, а во-вторых, ты совсем уже обалдела, кастрюля? Ты же меня знаешь не первый месяц, ты до сих пор думаешь, что возможен вариант, при котором я буду вести дискуссию с мразь, подобной тебе, которая продала своё человеческое существо за пригожинские 30 серебрянников? Смешная кастрюля)))
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Прокапало Ігор, скажи днепропетровец,а почему украинцы веками не могут построить свое государство?
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